Blue Origin donne un aperçu de la salle de contrôle de mission en Floride – .

L’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, n’a pas encore terminé sa première fusée New Glenn, mais elle a terminé une salle de contrôle étincelante en Floride pour les missions de New Glenn en orbite.

Blue Origin a montré la salle de contrôle de la mission, remplie de moniteurs et d’un éclairage d’ambiance bleu, dans une vidéo publiée sur Twitter aujourd’hui. Il fait partie des vastes installations de la société, situées pratiquement à côté du Kennedy Space Center de la NASA.

Plus tôt cette semaine, Blue Origin a publié une vidéo présentant des tests de son moteur-fusée BE-3U à hydrogène sur le site de West Texas. Deux BE-3U alimenteront l’étage supérieur de New Glenn.

La fusée New Glenn de Blue Origin et cette salle de contrôle flashy entreprendront leur première mission l’année prochaine si la société basée à Kent, dans le Washington, peut respecter son calendrier actuel. Space News a cité le vice-président des ventes de Blue Origin, Clay Mowry, disant qu’un groupe de travail interne a été mis en place pour faire face à l’épidémie de coronavirus de la région de Seattle.