Blue Origin ouvre une usine de moteurs en Alabama et présente un plan de production – .

Le PDG de Blue Origin, Bob Smith, brandit des ciseaux aux côtés d’autres personnalités lors d’une cérémonie de coupe du ruban pour l’usine de moteurs-fusées de la société à Huntsville, en Alberta. (Blue Origin Photo)

L’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a ouvert aujourd’hui les portes de son usine de moteurs à Rocket City en Amérique et a promis que les moteurs BE-4 de nouvelle génération sortiraient de la chaîne de production d’ici quelques mois.

Il appartenait au PDG de Blue Origin, Bob Smith, de couper le ruban de l’usine de 350 000 pieds carrés de 200 millions de dollars à Huntsville, en Alberta, où des moteurs-fusées pour l’effort spatial américain ont été développés depuis l’époque de Wernher von Braun.

“Nous ne pourrions pas être plus fiers d’appeler cela notre maison pour la production de moteurs”, a déclaré Smith.

Cependant, les tout premiers moteurs BE-4 sont fabriqués au siège de Blue Origin à Kent, Washington. Le matériel d’outillage doit encore être installé dans l’usine de Huntsville, et il faudra attendre cet été pour mettre la chaîne de production à niveau.

Entre-temps, des moteurs fabriqués dans le Kent sont testés sur le site de Blue Origin, dans l’ouest du Texas. Smith a déclaré que deux moteurs de préparation au vol seront livrés en mai à United Launch Alliance. Ils seront utilisés pour des tests intégrés du booster de premier étage Vulcan de ULA, qui prend forme non loin de Huntsville à Decatur, Ala.

“Félicitations et bienvenue dans le quartier!” Le PDG de l’ULA, Tory Bruno, a déclaré dans un tweet. “J’ai hâte de voir ces BE-4 sortir par la porte d’entrée et entrer dans Decatur.”

Le moteur BE-4, qui utilise du gaz naturel liquéfié comme carburant et peut fournir jusqu’à 550 000 livres de poussée, est destiné à alimenter non seulement la fusée Vulcan semi-réutilisable d’ULA, mais également le propulseur New Glenn réutilisable de Blue Origin. Les deux lanceurs devraient commencer à voler l’année prochaine.

Un moteur à hydrogène optimisé pour une utilisation dans le vide spatial, connu sous le nom de BE-3U, sera également fabriqué à Huntsville. Cette race de moteur propulsera l’étage supérieur du New Glenn avec une poussée allant jusqu’à 160 000 livres. (Pour ce que ça vaut, “BE” signifie Blue Engine.)

Les moteurs seront testés près de l’usine, sur le banc d’essai 4670, un site historique du Marshall Space Flight Center de la NASA où les moteurs de la navette spatiale et de la fusée Saturn V ont été mis à l’épreuve. Blue Origin dépense des dizaines de millions de dollars pour rénover le site.

“Nous sommes ravis de reprendre cela, car il n’a pas repris vie depuis 1998”, a déclaré Smith.

Une fois que l’usine aura atteint sa pleine production, des dizaines de moteurs BE-4 et BE-3U seront produits chaque année à Huntsville, a déclaré Blue Origin dans une fiche d’information.

Smith a noté que l’usine de Huntsville a été déclarée ouverte aux entreprises un peu plus d’un an après la cérémonie d’inauguration de Blue Origin. “Vous pouvez voir que nous pouvons faire certaines choses très rapidement”, a-t-il déclaré.

L’Alabama n’est pas le seul endroit où les choses évoluent rapidement pour Blue Origin.

Le mois dernier, la société a ouvert un nouveau siège social dans le Kent qui porte le nom du visionnaire de la colonisation spatiale, Gerard O’Neill. En Floride, Blue Origin accélère son usine de fusées New Glenn et modernise considérablement le complexe de lancement 36 à la station de Cape Canaveral Air Force pour son utilisation.

Pendant ce temps, le vaisseau spatial suborbital New Shepard doit subir plusieurs autres tests sans équipage au vaste port spatial de Blue Origin, dans l’ouest du Texas, en préparation des premiers vols pour transporter des personnes. Ces vols d’essai en équipage devraient commencer à transporter des employés de Blue Origin plus tard cette année. À terme, la société prévoit d’embaucher des passagers commerciaux, bien qu’elle ne prenne pas encore de réservation ni n’annonce le prix d’un billet.

Blue Origin développe également un concept d’atterrisseur lunaire connu sous le nom de Blue Moon, dans le cadre d’une collaboration avec Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper. Le moteur à hydrogène de Blue Moon, connu sous le nom de BE-7, est construit dans le Kent et testé en Alabama.

La NASA envisage Blue Moon ainsi que d’autres concepts d’atterrisseur pour le financement du développement sous l’égide du programme Artemis de l’agence spatiale, qui vise à placer les astronautes sur la surface lunaire dès 2024. Une décision est attendue dans le mois ou les deux prochains mois.

“Nous nous apprêtons à recevoir, espérons-le, un prix pour la NASA pour le programme Artemis en tant que chef d’une équipe nationale”, a déclaré Smith.

Blue Origin a été fondée par Bezos il y a 20 ans, mais le profil de l’entreprise a considérablement augmenté au cours des dernières années. En 2016, Bezos a déclaré que le siège social de Kent «se démenait» avec 600 employés. Depuis lors, l’effectif est passé à près de 3 000 employés – et l’exploitation de Huntsville devrait créer plus de 300 emplois dans l’économie locale.

“” Nous progressons très rapidement “”, a déclaré Smith.