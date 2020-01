Blue Origin renforce son équipe pour l’atterrisseur lunaire Blue Moon – .

Jeff Bezos montre une maquette de l’atterrisseur lunaire Blue Moon lors de son dévoilement à Washington, D.C., en mai 2019. (. Photo / Alan Boyle)

L’entreprise spatiale Blue Origin du milliardaire d’Amazon Jeff Bezos a publié plus de 50 offres d’emploi pour son programme d’atterrisseur lunaire Blue Moon, qui est actuellement à l’étude pour un financement de la NASA.

Les annonces en ligne parlent des postes à la base d’origine de Blue Origin à Kent, Washington, allant de l’ingénieur en chef à l’adjoint administratif. La plupart des postes se concentrent sur l’ingénierie logicielle et le développement de systèmes. Pour ce que ça vaut, une maquette de l’atterrisseur Blue Moon est la pièce maîtresse du bâtiment O’Neill, le nouveau siège de la société dans le Kent.

Bezos a dévoilé cette maquette en mai dernier à Washington, D.C.et en octobre dernier, il a annoncé que Blue Origin faisait équipe avec Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper pour proposer un système d’atterrissage intégré pour le programme Artemis Moon de la NASA. L’architecture de la mission de la NASA nécessite l’utilisation d’atterrisseurs commerciaux pour envoyer des astronautes dans la région polaire sud de la lune d’ici 2024 via un avant-poste de la passerelle en orbite autour de la lune.

La NASA devrait attribuer la première série de contrats de développement de 10 mois pour un système d’atterrissage humain dès ce mois-ci, en vue de commander deux atterrisseurs pour la mission 2024 et une démonstration de suivi 2025. Ce plan devra peut-être être retravaillé, car le Congrès n’a approuvé que 600 millions de dollars sur le milliard de dollars que la NASA a demandé pour le programme d’atterrissage. Boeing et une équipe comprenant Dynetics et Sierra Nevada Corp. ont proposé leurs propres concepts d’atterrisseur, et SpaceX aurait également proposé une proposition.