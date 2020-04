Blue Origin utilise des imprimantes 3D pour fabriquer des visières pour écrans faciaux médicaux – .

Un travailleur des installations de production de Blue Origin à Kent, Washington, prépare des visières à écran facial imprimées en 3D pour l’expédition. (Blue Origin via Twitter)

L’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, ne se contente pas de produire des pièces pour des fusées: elle utilise également 25 de ses machines de fabrication additive pour produire des visières imprimées en 3D pour les écrans faciaux des hôpitaux.

«Nos machines fonctionnent 24 heures par jour, sept jours par semaine», a déclaré Blue Origin dans un message sur le projet.

Les visières servent de cadre aux feuilles de plastique transparent qui servent à protéger le visage des travailleurs de la santé lorsqu’ils traitent les patients COVID-19.

Une centaine de visières en plastique sont produites chaque jour dans l’usine de Blue Origin à Kent, Wash. Elles sont expédiées à Stratasys, l’un des partenaires d’approvisionnement de la société, pour être distribuées aux hôpitaux dans le besoin à travers le pays.

Stratasys affirme que 40 000 écrans faciaux sont nécessaires au cours d’une semaine pendant la pandémie de coronavirus.

Nous produisons fièrement des livraisons quotidiennes de composants de masques faciaux imprimés en 3D pour aider à combattre la crise du COVID-19. Nos machines à additifs fonctionnent 24h / 24 et 7j / 7, et les bénévoles de cet effort soutiennent également le développement du moteur # BE4. Nous sommes reconnaissants de leur dévouement. pic.twitter.com/GZUjA3TtRY

«Cette initiative a commencé de manière organique au sein de Blue alors que nos ingénieurs et machinistes cherchaient des moyens d’aider», a déclaré Blue Origin. «Les membres de l’équipe Blue Origin soutenant actuellement cet effort travaillent sur le développement de notre moteur BE-4 et donnent de leur temps pour cette entreprise.»

Pour rester en ligne avec les exigences de distanciation sociale, une seule personne est autorisée à être dans l’espace de travail à la fois.

Blue Origin n’est pas la seule entreprise aérospatiale à contribuer à la cause: juste pour donner quelques exemples, Boeing utilise des imprimantes 3D dans plusieurs de ses installations aux États-Unis pour fabriquer des écrans faciaux, Virgin Orbit fabrique des ventilateurs simplifiés, et Tesla et SpaceX fabriquent des vannes de ventilation pour Medtronic. Même Zeva Aero, une startup eVTOL de Tacoma, utilise l’impression 3D pour fabriquer des masques réutilisables pour les professionnels de la santé.

L’entreprise spatiale de Bezos subit également les effets de la pandémie: depuis lundi, trois employés de l’usine et du siège social de Blue Origin à Kent ont été testés positifs pour le coronavirus. D’autres employés qui pourraient avoir été en contact étroit avec les employés infectés ont été invités à se mettre en quarantaine pendant 14 jours.