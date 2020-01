Bluetooth LE Audio, quelle est cette nouvelle norme sonore «Low Energy»?

Bluetooth Low Energy, connu sous le nom de LE, se développe pour accueillir une nouvelle génération de périphériques audio. Bluetooth LE Audio Il implémente une série de fonctionnalités et de paramètres pour faciliter la gestion de l’audio sans fil entre les appareils connectés.

C’est dans le cadre du CES 2020 à Las Vegas que le groupe Bluetooth SIG qui gère la norme a présenté des capacités étendues qui permettent également le partage audio sans fil d’une manière beaucoup plus efficace.

Ce changement, bien qu’il faudra du temps pour être efficace sur les terminaux, promet améliorer l’autonomie des appareils connectés, que ce soit des smartphones, des smartwatches ou des casques de différents types.

Bluetooth LE Audio: compression et efficacité accrues, meilleure connectivité

Bluetooth Smart ou Bluetooth Low Energy sert déjà de pont entre les appareils IoT les plus limités en termes d’énergie, tels que les appareils portables ou les capteurs domestiques, depuis sa présentation en 2012. Pour cette norme, cependant, jusqu’à présent, l’audio était quelque chose de gauche grande, car les taux de transfert requis sont beaucoup plus élevés, ce qui augmente la consommation d’énergie.

Cela change maintenant avec l’introduction de LE Audio avec l’introduction d’un nouvel algorithme de compression qui, selon le groupe, maintient la qualité sonore Bluetooth actuelle. De cette façon, vous pouvez se déplacer dans deux directions: celle qui a la plus grande autonomie et le temps de fonctionnement, ou celui de appareils plus petits et plus légers grâce à la nécessité d’une batterie plus petite. Ou les deux simultanément, bien sûr.

Bluetooth LE Audio est construit sur LC3, Codec de communication à faible complexité, et vous permet d’envoyer un Qualité sonore similaire avec un débit proche de 50% de l’actuel.

L’autre grand concept derrière LE Audio est Multi-flux. En règle générale, la norme Bluetooth a envoyé le son à un casque, qui est ensuite relayé à l’autre casque, ce qui pourrait être une source de retards de connexion et d’instabilité. Maintenant le son est transmis simultanément aux deux écouteurs.

La norme améliorée peut être bénéfique pour les personnes portant des aides auditives pour cette raison, mais vous pouvez également utiliser cette capacité pour diffuser ou transmission du signal à plusieurs appareils simultanément.

Et c’est quelque chose qui fonctionnerait dans les deux sens, à la fois pour connecter un casque à plusieurs sources sonores, comme à plusieurs écouteurs. Cela permettrait également pivotez plus rapidement d’une source à une autre ou combinez le son de deux sources sans interruption. En théorie, en plus, sans limitation.

