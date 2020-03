BMC prend Compuware | TechRadar

BMC a annoncé avoir signé un accord définitif pour l’achat de son concurrent de longue date de logiciels mainframe Compuware.

Bien que les conditions financières de l’accord n’aient pas été divulguées, les deux sociétés s’attendent à ce que l’achat soit finalisé dans les prochains mois suivant les conditions de clôture habituelles.

La combinaison stratégique de BMC et de Compuware s’appuiera sur le succès de l’Automated Mainframe Intelligence (AMI) de BMC et de la suite Topaz, de la technologie ISPW et des portefeuilles de produits de Compuware afin de contribuer à moderniser davantage l’industrie du mainframe.

Le président et chef de la direction de BMC, Ayman Sayed, a expliqué comment l’acquisition de Compuware aidera l’entreprise à mieux répondre aux besoins de ses clients dans un communiqué de presse, déclarant:

“BMC continue de se concentrer sur l’évolution et l’investissement dans notre portefeuille pour répondre et même anticiper les besoins de nos clients, en les aidant à réussir aujourd’hui et demain. C’est le moment idéal pour intégrer Compuware dans notre portefeuille en tant que transition du marché AppDev mainframe traditionnel. à DevOps. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe Compuware alors que nous concevons les meilleures solutions mainframe modernes. “

BMC et Compuware

La nouvelle société aidera les clients à mieux gérer leurs opérations mainframe, la cybersécurité, le développement d’applications, les données et le stockage dans le cadre de leurs stratégies DevOps. L’accord fournira également une intégration transparente des processus de développement et de gestion de la plate-forme mainframe dans la pile technologique de l’entreprise.

Le PDG de Compuware, Chris O’Malley, a salué l’accord et a fourni des informations supplémentaires sur la manière dont la nouvelle société contribuera à accélérer les transformations numériques de ses clients, en déclarant:

“Compuware est le partenaire éprouvé et de confiance dans l’intégration du mainframe pour Agile et DevOps, et nous sommes ravis de nous associer à BMC pour réinventer l’avenir de la plate-forme. Les deux sociétés ont été des chefs de file en matière d’innovation mainframe au cours des cinq dernières années et nous sommes impatients de combiner nos forces de solution complémentaires et notre passion commune pour accélérer les transformations numériques réussies de nos clients. Un BMC et Compuware combinés sont sans aucun doute le partenaire le meilleur, le plus brillant et le plus collaboratif pour une nouvelle génération de stewards mainframe. “

L’acquisition de Compuware sera l’une des plus importantes de l’histoire de BMC ainsi que la troisième acquisition de la société en moins de deux ans.