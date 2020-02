Bnext arrive au Mexique pour révolutionner le secteur bancaire

L’un des secteurs les plus statiques et avec moins de marge d’adaptation au client est la banque. Peu importe le pays dans lequel nous nous trouvons, c’est toujours la banque elle-même qui a imposé ses conditions et l’utilisateur qui les a acceptés, presque sans interrogation. Heureusement, les temps changent et les banques changent également.

Un de ces agents qui a dynamisé le secteur est Bnext qui a déjà connu un grand succès en Espagne. Au niveau de l’entreprise, ce qui a commencé comme une très petite startup composée de trois personnes, clôture maintenant des rondes de financement de série A de plus de 22 millions d’euros, le plus important du secteur de la fintech en Espagne, et un financement participatif de plus de 3,3 millions d’euros avec près de 5 000 investisseurs, ce qui fait de Bnext la startup espagnole que plus d’investisseurs ont financé

Son modèle économique est simple et basé sur s’adapter à tout le monde tirer le meilleur parti de tous les processus habituels liés à l’institution financière, comme le principal: ouvrir un nouveau compte.

Avec Bnext, le processus est réduit à: accès et inscription au compte depuis l’application mobile, demande et réception des cartes en 24-48 heures et c’est tout! De là, nous pouvons fonctionner normalement, achetez sans commission pour l’échange de devises et retirez même de l’argent à n’importe quel guichet automatique.

Le Mexique, un marché en pleine transformation

Après avoir consolidé en Espagne, La prochaine étape naturelle est l’Amérique latine et Bnext a choisi le Mexique comme premier arrêt. Selon les mots de Cristian Huertas, Country Manager du Mexique: «Nous voulons devenir la meilleure« alternative »aux banques traditionnelles au Mexique, de la même manière que nous l’avons fait en Espagne. Ici, de nombreuses personnes n’ont pas accès au système bancaire en raison du nombre d’exigences et le nombre de personnes qui en ont assez du modèle bancaire augmente de plus en plus, avec des lettres minuscules, des frais imprévus et des commissions sur les transactions de base »

En fait, une étude récente de l’Institut national des statistiques du Mexique a montré comment 31% des Mexicains entre 18 et 70 ans ont un crédit bancaireet seulement 37,3% ont accès à un compte d’épargne. Outre la faible pénétration, un autre des problèmes les plus courants au Mexique est la faible utilisation du téléphone portable pour fonctionner en ligne avec la banque.

La stratégie de Bnext au Mexique est de devenir l’application alternative aux services bancaires mobiles avec un compte et une carte de débit sans frais d’ouverture ou de maintenance.

Alors que les banques qui existent déjà au Mexique exigent une énorme quantité de documentation, avec Bnext vous avez seulement besoin d’un téléphone portable et quatre minutes pour que votre compte soit opérationnel. De là, et une fois que vous en aurez fait la demande, vous recevrez également en 24 heures, et au moment où vous le dites. Bnext est l’application de services financiers idéale pour les personnes qui ne veulent pas d’une banque traditionnelle, mais pour tirer le meilleur parti de leur argent à coup sûr. Bnext économise 100% de l’argent de ses utilisateurs et ne réinvestissez pas ni le prêter, ils peuvent le retirer quand ils le souhaitent.

Bnext est la solution parfaite pour contrôler les dépenses quotidiennes, faire des achats en ligne et voyager, car elle rend les commissions générées par les services bancaires traditionnels. . De plus, si pour une raison quelconque nous devons bloquer et annuler notre carte, nous pouvons le faire de n’importe où grâce à l’application.

Mais pas seulement ça. Tous ceux qui s’inscrivent à Bnext bénéficieront des avantages suivants:

obtenir de l’argent à n’importe quel guichet automatique du Mexique et de l’étranger sans commissions car Bnext vous les rend deux fois par mois. De plus, il offre le meilleur du change car le pourcentage facturé par les banques est éliminé.

retirez votre argent quand vous le souhaitez. Bnext, en n’investissant pas ou en ne prêtant pas votre argent, vous donne la possibilité de le retirer quand vous en avez besoin.En outre, à l’avenir, vous aurez un marché avec des services financiers, le plus complet au Mexique, où souscrire une assurance, des prêts, des hypothèques et plus encore. Tout cela depuis la même application mobile.

Si vous êtes intéressé par Bnext et souhaitez être parmi les premiers à rejoindre leur service au Mexique, il vous suffit de vous inscrire sur le lien suivant et vous pourrez profiter de ses avantages dès le premier jour.