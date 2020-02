Bnext obtient l’entité de monnaie électronique

Bnext a connu une croissance incroyable au cours des trois dernières années, passant d’une start-up avec seulement quatre personnes lever une levée de fonds de 22,5 millions d’euros, le plus grand de Serie A du secteur Fintech en Espagne à la fin de l’année dernière. Et en 2020, Bnext suit cette voie du succès.Si il y a quelques jours, il a été annoncé qu’elle commençait à opérer sur un nouveau marché, tel que le mexicain, la nouvelle étape de Bnext est maintenant d’obtenir l’autorisation de la Banque d’Espagne pour fonctionner comme une entité de la monnaie électronique. Contrairement à d’autres entités, Bnext a traité l’autorisation en Espagne, et non dans un pays tiers de l’UE, en évitant d’avoir à le «passeport» plus tard de ce pays.

Pour Guillermo Vicandi, PDG de Bnext, l’explication de ce mouvement est claire: «Nos clients sont majoritairement espagnols et nous sommes une néobanque espagnole, donc notre souhait était d’être régulé par une institution comme la Banque d’Espagne, le plus haut superviseur du système bancaire espagnol “.

À partir de maintenant, Bnext aura une plus grande capacité et liberté de décision sur les nouveaux services et fonctionnalités, par exemple en émettant directement des comptes et des cartes.

Cela affectera-t-il les clients?

Désormais, les nouveaux clients qui s’inscriront auprès de Bnext fonctionneront dans les conditions de l’Entité de Monnaie Electronique, auront un compte en argent et une nouvelle carte avec laquelle bénéficier de services comme débit direct des recettes et des virements.

En revanche, ceux qui sont déjà clients pourront choisir s’ils opèrent sous le nouveau modèle d’entité de monnaie électronique Bnext et, par conséquent, bénéficier des nouveaux services offerts ou, au contraire, continuer dans les mêmes conditions Bnext propose actuellement.

Quant au processus d’ouverture de nouveaux comptes, il restera inchangé jusqu’à présent. Téléchargez simplement l’application Bnext depuis Google Play ou App Store et inscrivez-vous, mais il sera également possible de commencer l’enregistrement via le site Web de la neobank. Une fois l’enregistrement terminé, et lorsque la carte est reçue, il vous suffit de l’activer, en entrant le code personnel et unique de chaque carte, dans l’application elle-même pour commencer à utiliser la carte.

Il convient de rappeler que Bnext compte actuellement 350 000 clients et prévoit d’atteindre un million d’ici la fin de 2020.

Bnext: l’alternative à la banque traditionnelle

Dès le premier jour, Bnext s’est positionné comme la meilleure option en dehors de la banque traditionnelle, en simplifiant à tout moment des processus tels que la création d’un compte.

De plus, alors que la grande majorité des banques perçoivent une commission pour l’émission et la maintenance des cartes, Bnext propose une carte totalement gratuite, sans coût élevé et avec une gestion simple depuis l’application. En outre, élimine l’engagement de permanence Ainsi, lorsque nous voulons arrêter de l’utiliser, nous pouvons le désactiver à partir de votre application.

Un autre des concepts que Bnext a révolutionné est celui du retrait d’argent aux distributeurs automatiques de billets, tant en Espagne que lorsque nous voyageons. Bnext commissions de retour de n’importe quel caissier jusqu’à trois fois par mois.