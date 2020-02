Bob Iger quitte son poste de PDG de Disney, sera remplacé par Bob Chapek

Disney a annoncé que Bob Iger quitter votre poste de PDG immédiatement et sera remplacé par Bob Chapek qui jusqu’à présent était en charge des parcs d’attractions, des expériences et des produits.

Iger sera membre du conseil d’administration jusqu’à la fin de 2021. Chapek a commencé sa carrière dans Disney il y a presque 30 ans En plus d’être en charge des parcs d’attractions, il a également été président de la distribution de Walt Disney Studios.

Avant de rejoindre l’entreprise, il a travaillé comme chef de marque H.J. Heinz et dans l’agence créative J. Walter Thompson.

Quant au départ de Bob Iger, considérez qu’après avoir acheté Fox, c’est le bon moment pour faire la transition:

“Avec le lancement réussi de Disney + et l’intégration de 20th Century Fox, je pense que c’est le bon moment pour faire la transition vers un nouveau PDG. J’ai toute confiance en Bob et j’espère commencer à travailler avec lui dans les 22 prochains mois en tant que qui assume son nouveau rôle. “

Bob Iger a assumé le poste de PDG du The Walt Disney Company en 2005, en remplacement du controversé Michael Eisner. Son étape en tant que directeur supérieur a marqué un changement significatif pour l’entreprise. Dans le cadre de son mandat, les acquisitions de Pixar, Lucasfilm, Divertissement Marvel et 21 Century Fox, devenant la maison créative la plus puissante de l’industrie, contrôlant certaines des propriétés intellectuelles et de billetterie les plus importantes au monde.

Au cours de ses années à la tête de Disney, il a réussi à augmenter les revenus de l’entreprise dans plusieurs de ses divisions, passant d’une capitalisation boursière de 48,4 milliards de dollars en 2005 à 257 000 millions de dollars Actuellement.

👇 Plus en hypertexte