Bob Iger & # 039; s Disney Départ retardé par les fermetures de coronavirus

Ancien Disney Le PDG et actuel président exécutif, Bob Iger, restera pour aider la société à surmonter la pandémie de coronavirus en cours. Depuis que le virus, officiellement connu sous le nom de COVID-19, est apparu à la fin de l’année dernière, il a causé d’immenses problèmes dans toutes les industries, y compris le divertissement. Les films ont été les premiers touchés, les cinémas en Chine et dans d’autres pays fermant. Cela a conduit à de nombreuses dates de sortie internationales et à une tournée de presse reportée, jusqu’à ce que des retards soient finalement nécessaires aux États-Unis. À l’heure actuelle, les cinémas aux États-Unis sont fermés depuis près d’un mois, et aucune sortie de film majeure n’est attendue avant la fin de l’été.

Disney a été particulièrement touché par le coronavirus en raison de la taille de l’entreprise. Il a non seulement des films, mais aussi ses parcs, ses croisiéristes et d’autres moyens de revenus. Presque tous ont été touchés par le virus, Disney World et Disneyland en Californie ayant fermé depuis le mois dernier. Comme tous les autres studios, Disney a dû reporter des sorties majeures comme Mulan, bien que la société ait été confrontée à un défi unique avec le MCU. Après avoir retardé Black Widow, qui devait sortir en mai, Marvel Studios, propriété de Disney, a été contraint de repousser presque toute sa phase 4.

Cependant, avant que toute décision majeure liée au coronavirus ne soit prise à Disney, la société a annoncé le départ de Bob Iger, alors PDG. Le président des parcs Disney, Bob Chapek, a été nommé son remplaçant, Iger passant au poste de président exécutif jusqu’en 2021. Il occupe toujours ce poste. Cependant, selon le New York Times, Iger est essentiellement revenu à la tête de Disney dans le sillage du coronavirus et le verra à travers la pandémie. Iger a expliqué: “Une crise de cette ampleur et son impact sur Disney entraîneraient nécessairement mon aide active à Bob [Chapek] et l’entreprise y fait face, d’autant plus que j’ai dirigé l’entreprise pendant 15 ans! “

Il est logique que Iger soit revenu au premier plan chez Disney, d’autant plus que personne ne sait quand la pandémie de coronavirus prendra fin. Il est tout à fait possible que les parcs Disney restent fermés jusqu’à l’été ou au-delà, une estimation suggérant que la société perd 20 millions de dollars par jour pendant la fermeture des parcs américains. Disney est également confronté à des retards de production coûteux, comme tous les studios de l’industrie. À ce stade, des films comme Shang-Chi et la légende des dix anneaux n’ont pas été tournés début mars. Cela pourrait entraîner une nouvelle vague de retards dans le film si certains ne sont pas en mesure de terminer la post-production à la date de sortie prévue.

Bien qu’il soit facile de lire ces nouvelles informations sur Bob Iger et Disney, cela n’entraîne pas nécessairement des problèmes pour l’entreprise ou Chapek. Dans une période sans précédent, il est logique pour Iger d’apporter son expertise. Disney et tout Hollywood ressentiront les effets du coronavirus pour les années à venir. Espérons que l’impact sur Disney soit atténué par l’implication continue d’Iger dans l’entreprise.

Source: The New York Times