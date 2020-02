Boeing 737 Max, après les pannes, la poubelle arrive dans le carburant

Il semblera étrange de revenir à parler encore une fois Boeing 737 Max et ses innombrables problèmes. Après avoir largement débattu des problèmes liés aux deux tragiques accidents ces dernières années, les difficultés pour le géant des cieux de la société américaine n’étaient pas encore terminées. Après le serrure de production et plus loin problèmes un logiciel, le sort de l’avion est en effet incertain. De plus, la découverte qui a eu lieu ces jours-ci est décidément incroyable et aggrave encore la situation.

Il semblerait qu’en fait réservoirs de nombreux avions, certains ont été trouvés débris, assez pour en faire pratiquement des dieux sec de déchets vol. Le problème concernerait le réservoirs placé sur coulisses du Boeing 737 Max qui aurait mis en évidence la présence du soi-disant “Débris de corps étrangers». Il s’agit du nom attribué dans le jargon technique aux objets ou substances de déchets présent dans les réservoirs de carburant.

Boeing 737 Max: la découverte dangereuse dans les réservoirs de l’avion

Ça ne semble pas s’arrêter là encoreodyssée Boeing 737 Max qui, il y a un peu plus d’un an, a mis en évidence de graves problèmes de système anti-décrochage. Dans les deux incidents tragiques survenus en Éthiopie et en Indonésie, ils ont perdu la vie 346 gens, découvrant une boîte de Pandore faite d’échecs et d’omissions. Selon la société américaine, même s’il s’agit d’un fini sérieux, cela ne devrait pas étirer retour au service de laavion.

Cependant, on ne sait pas encore quand le géant américain pourra revenir voler, aussi parce que le FAA est conscient de la nouvelle problème. Il semblerait cependant que Boeing exécute volontairement des dieux contrôles sur tous les avions qui doivent encore être livrés, qui sont actuellement aux alentours de 400. Il suffit d’observer quand le géant américain pourra à nouveau reprendre la livraisons et recommencer avec le production.