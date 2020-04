Boeing dit qu’il refera le test en vol sans équipage du taxi spatial Starliner – .

La conception d’un artiste montre le taxi spatial Starliner de Boeing en orbite. (Illustration Boeing)

Boeing dit qu’il va refaire le vol d’essai sans équipage de son taxi spatial Starliner vers la Station spatiale internationale, après des mois passés en revue ce qui n’a pas fonctionné pendant un vol qui n’a pas été à la hauteur. La NASA a déclaré qu’elle soutenait la décision de Boeing.

L’essai Starliner de décembre dernier, connu sous le nom de test de vol orbital, n’a pas réussi à prendre rendez-vous avec la station spatiale lorsque le logiciel de vol embarqué de l’engin a mal lu un repère de synchronisation et n’a pas pu exécuter correctement une gravure cruciale du propulseur. La mission a été interrompue et le vaisseau spatial a atterri de manière autonome deux jours après son lancement.

Des défaillances logicielles supplémentaires sont apparues pendant et après la mission, notamment des abandons de communication ainsi qu’un problème qui aurait pu ruiner la rentrée de l’engin. Ce problème a été résolu avec seulement quelques heures à perdre. Un examen indépendant a révélé 61 mesures correctives qui devaient être prises.

Dans sa déclaration d’aujourd’hui, Boeing a déclaré qu’une répétition du vol permettrait à l’équipe Starliner “de remplir tous les objectifs des tests en vol et d’évaluer les performances du deuxième véhicule Starliner sans frais pour le contribuable”. Boeing a réservé 410 millions de dollars pour couvrir le coût du vol, ce qui préparera le terrain pour le premier vol en équipage de Starliner.