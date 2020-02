Boeing exec atterrit à Blue Origin; UW nomme leader de l’innovation; InkHouse ouvre un hub à Seattle – .

Linda Mills. (Photo d’origine bleue)

– L’ancienne dirigeante de Boeing, Linda Mills, est la première vice-présidente des communications de Blue Origin. Mills a détenu le même titre chez Boeing pendant deux ans avant de partir à la fin de l’année dernière, l’un des nombreux départs à la tête des retombées de la crise du Boeing 737 MAX. Elle a précédemment occupé des postes de direction chez Starbucks et Waggener Edstrom.

Mills, un ancien directeur de Starbucks et Waggener Edstrom (WE), a qualifié le nouveau concert de «rêve devenu réalité».

«J’aurai l’honneur et le privilège de raconter l’incroyable histoire de la vision multigénérationnelle de Jeff Bezos de millions de personnes vivant et travaillant dans l’espace», a-t-elle écrit dans un article sur LinkedIn. «ET je travaille avec une équipe brillante et douée – astronautes, spécialistes des fusées et communicateurs passionnés. C’est un rêve devenu réalité pour quelqu’un qui a travaillé avec des start-ups, des marques de consommation nouvelles et établies, des PDG de haut niveau, des leaders de l’aérospatiale et des rêveurs du monde entier. “

– La présidente de l’Université de Washington, Ana Mari Cauce, a rejoint le conseil d’administration de l’Allen Institute for Artificial Intelligence. Apprenez-en davantage sur la façon dont l’institution de recherche basée à Seattle attire des dirigeants pour s’appuyer sur l’héritage du fondateur Paul Allen.

François Baneyx. (Photo UW)

– François Baneyx, directeur de CoMotion à l’Université de Washington, a été nommé vice-recteur à l’innovation après avoir été vice-recteur intérimaire depuis juillet 2019.

Professeur de génie chimique et de bio-ingénierie, Baneyx sera responsable de la stratégie et de la vision à long terme des activités d’innovation de l’université. Il est devenu le leader du pôle d’innovation CoMotion de l’UW l’été dernier.

«François dirigera le travail critique d’élargissement de l’impact économique et social des innovateurs de notre Université, et je lui suis profondément reconnaissant d’avoir apporté sa créativité, son expertise et son engagement dans cette entreprise», a déclaré Mark Richards, prévôt de l’UW.

– Oak View Group, l’entreprise qui dirige le nouveau projet de Seattle Center Arena, a élargi l’équipe pour la nouvelle arène avec trois embauches de cadres:

• Eric Bresler, le plus récemment directeur exécutif du Chase Center, domicile des Golden State Warriors, est vice-président directeur de la programmation.

• Tom Conroy se joint au poste de vice-président des opérations du Centre Canadian Tire, domicile des Sénateurs d’Ottawa de la LNH.

• Rosemary «Rosie» Selle reviendra à Seattle du Target Center au Minnesota en tant que vice-présidente du marketing. Selle a précédemment occupé des postes de marketing à la Seattle Sports Commission.

Le site devrait ouvrir ses portes en 2021 et accueillera la nouvelle franchise de la LNH de Seattle et la Seattle Storm de la WNBA.

Kate Riley.

– Kate Riley dirige un nouveau bureau de Seattle pour InkHouse, une agence de relations publiques, de médias sociaux et de contenu. Riley était auparavant vice-présidente senior chez Edelman, où elle a travaillé pendant près de 13 ans sur des projets avec Adobe, Microsoft Xbox et d’autres. Riley a également travaillé chez Outcast Agency, aidant des clients comme Facebook et VMWare. Elle sera vice-présidente exécutive et directrice générale de Waltham, dans le Massachusetts, InkHouse.

“Un entrepreneur prospère et une communauté de startups dont les racines sont nombreuses dans des entreprises comme Amazon, Boeing, Microsoft, Nordstrom et Starbucks, ont aidé Seattle à rejoindre San Francisco, New York et Boston en tant qu’épicentre de l’innovation”, Jason Morris, président d’InkHouse, dit dans un communiqué. «Kate apporte une expérience considérable dans la conduite de campagnes de relations publiques intégrées pour les leaders du marché et les innovateurs et, plus important encore, partage notre conviction qu’un environnement de travail et une culture excellents sont la clé d’un service client exceptionnel.»

– Frazier Healthcare Partners, basé à Seattle, a promu Kent Berkley et Ryan Lucero au poste de directeur de l’équipe Growth Buyout; Jennifer Martin, vice-présidente des finances, et Carol Eckert, vice-présidente des relations avec les investisseurs.

Frazier Healthcare Partners fournit de la croissance et du capital-risque aux entreprises de soins de santé et possède des bureaux à Seattle et dans la Silicon Valley. Le mois dernier, la firme a annoncé la fermeture d’un fonds de 617 millions de dollars pour les sciences de la vie et a levé près de 4,8 milliards de dollars en capital total.

Nicodemo Esposito. (Photo de Cascadia Capital)

– Cascadia Capital, une banque d’investissement basée à Seattle avec des bureaux à Los Angeles, Minneapolis et New York, a embauché Nicodemo Esposito en tant que directeur général. Esposito sera basé au bureau de New York et se concentrera sur les fusions et acquisitions et le conseil en finance d’entreprise.

“Alors que nous continuons de croître et de renforcer les services commerciaux et les domaines de pratique technologiques plus larges de Cascadia, l’ensemble de compétences diversifié de Nico, sa connaissance approfondie du secteur et son vaste réseau de relations amélioreront et élargiront le niveau de service que nous offrons à nos clients”, a déclaré Michael Butler, PDG de Cascadia Capital.

George Champlin-Scharff. (Photo ZenHub)

– Basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, ZenHub, un outil de gestion de projet intégré à GitHub, a embauché George Champlin-Scharff à titre de vice-président de la réussite des clients. Champlin-Scharff a passé 23 ans chez IBM, plus récemment en tant que membre du personnel technique senior chez IBM Watson. Il sera basé à Boston, Mass.

«Ayant été un utilisateur quotidien de longue date de ZenHub et témoin de la façon dont il rend les équipes plus heureuses et plus productives, je suis ravi de jouer un rôle pour assurer le succès des autres», a déclaré Champlin-Scharff.

– La société cloud basée à San Francisco, HashiCorp, a nommé l’ancien PDG de VMware Brandon Sweeney comme premier directeur des revenus. HashiCorp a commencé en 2012 et a été fondée par deux diplômés en informatique de l’Université de Washington.

– Apptio, une société de logiciels d’analyse des coûts informatiques basée à Bellevue, dans le Washington, a annoncé aujourd’hui la nomination du leader technologique Kim Hammonds à son conseil d’administration. Hammond siège également actuellement aux conseils d’administration de Zoom, Box, Tenable et a précédemment siégé au conseil d’administration de RedHet et Cloudera.

«En tant qu’ancien client d’Apptio, j’ai défendu les solutions et la mission de l’entreprise de faire évoluer le modèle d’exploitation informatique», a déclaré Hammonds. «Je sais à quel point il est important pour les organisations informatiques de démontrer la valeur de leurs investissements pour l’entreprise, ce qui est un énorme défi qu’Apptio a aidé mes équipes à résoudre. Je suis ravi de rejoindre le conseil d’administration et j’ai hâte d’appliquer mon expérience pour faire avancer l’entreprise. »