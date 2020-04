Boeing HorizonX ajoute à son investissement dans l’entreprise de satellites Myriota IoT – .

La conception d’un artiste montre l’un des satellites de Myriota en orbite. (Illustration de Myriota)

Le bras de capital-risque HorizonX de Boeing participe à un tour de financement de série B de 19,3 millions de dollars pour Myriota, une startup australienne qui construit une constellation de satellites pour l’Internet des objets. Il s’agit du deuxième investissement de Boeing dans la société.

Le nouveau cycle est dirigé par Hostplus et Main Sequence Ventures, Boeing se joignant à d’autres investisseurs, notamment In-Q-Tel, Right Click Capital, Singtel Innov8, South Australian Venture Capital Fund et l’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Le financement total de Myriota a atteint plus de 37 millions de dollars, y compris le tour de série A de 15 millions de dollars qui comprenait Boeing en 2018.

Myriota vise à connecter des milliards d’appareils dans le monde à l’aide de modules de communication à faible puissance et d’une constellation de satellites à faible coût. Myriota affirme que l’investissement dans la série B devrait aider l’entreprise à augmenter sa constellation à 25 satellites d’ici 2022, ainsi qu’à augmenter ses effectifs.

HorizonX est le canal de Boeing pour investir dans des startups travaillant sur des technologies avec des applications aérospatiales potentielles, allant de l’impression 3D et des systèmes autonomes aux communications par satellite et au vol hypersonique. Boeing ne dit généralement pas exactement combien il investit, mais les chiffres sont généralement de l’ordre de plusieurs millions de dollars.