Boeing remporte un contrat de 1,5 milliard de dollars pour un avion de patrouille P-8A Poseidon – .

L’avion P-8 Poseidon de Boeing est une version militaire du 737 Next-Generation. (Photo Boeing)

La marine américaine a attribué à Boeing un contrat de production de 1,5 milliard de dollars pour les 18 prochains avions de patrouille maritime P-8A Poseidon, ce qui stimulera les activités de défense de la société.

Le P-8 Poseidon est un dérivé militaire du Boeing 737 Next-Generation, qui est construit à Renton, Washington. Des dizaines d’avions construits par Boeing patrouillent dans le monde entier, effectuant des missions allant de la sous-chasse et de la surveillance à la recherche et au sauvetage. .

Huit des avions nouvellement commandés iront à la marine américaine, six à la marine sud-coréenne et quatre à la Royal New Zealand Air Force. Les livraisons devraient commencer dans le délai 2022-2023.

Le contrat est une bonne nouvelle pour Boeing, qui a dû faire face à sa crise du 737 MAX ainsi qu’aux effets de l’épidémie de coronavirus. La production de P-8 Poseidon est actuellement suspendue dans le cadre d’un arrêt de 14 jours lié au virus que Boeing a ordonné la semaine dernière. Les actions de Boeing ont chuté de 6% au cours de la séance de négociation d’aujourd’hui, même si le S&P 500 était en hausse de plus de 3% pour la journée.