Boeing s’engage à combler les lacunes dans les tests des vaisseaux spatiaux Starliner – .

Les ingénieurs inspectent le vaisseau spatial Boeing CST-100 Starliner qui a subi un vol d’essai moins que parfait en décembre. (Photo Boeing)

Le responsable du programme du taxi spatial CST-100 Starliner de Boeing reconnaît que des tests plus rigoureux auraient pu révéler le problème logiciel qui a gâché les plans de rendez-vous avec la Station spatiale internationale lors d’un vol d’essai sans équipage en décembre.

John Mulholland, vice-président et gestionnaire de programme pour Starliner, a déclaré lors de la téléconférence d’aujourd’hui avec les journalistes que son équipe “avait fait un grand nombre de tests” avant le lancement, mais n’avait pas exécuté de test intégré de bout en bout pour simuler le mission du lancement à l’accostage avec la station. Au lieu de cela, les ingénieurs ont divisé la simulation en «morceaux» séparés pour éviter un fonctionnement informatique qui aurait pu durer plus de 25 heures d’affilée, a-t-il déclaré.

Rétrospectivement, un test de bout en bout aurait pu révéler le problème de synchronisation qui a conduit le logiciel du Starliner à manquer un tir crucial du propulseur, a déclaré Mulholland. À partir de maintenant, Boeing exécutera une simulation de lancement à l’amarrage complète et une simulation d’amarrage à l’atterrissage complète avant chaque vol Starliner, a-t-il déclaré.

Mulholland a également déclaré que le vaisseau spatial avait connu 36 abandons de communication dans une région du nord de l’Europe et de la Russie. Aucun de ces abandons n’a duré plus de quelques minutes, mais Mulholland a déclaré que Boeing tentera d’optimiser les performances du système à l’avenir. Boeing et la NASA devraient discuter plus en détail des résultats d’une enquête d’une équipe d’examen indépendante le 6 mars. Finalement, Boeing prévoit de faire voler des astronautes vers et depuis la station spatiale sur Starliner en vertu d’un contrat de plusieurs milliards de dollars avec la NASA.