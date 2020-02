BoJack Horseman ne pouvait pas avoir une fin heureuse (voici pourquoi)

Netflix a publié la dernière saison de BoJack Horseman le 31 janvier 2020, avec une finale de série qui a lié les scénarios des personnages principaux; Cependant, tous les personnages de BoJack Horseman n’ont pas eu une fin satisfaisante – en fait, les circonstances du personnage principal à la fin du dernier épisode semblent décourageantes. Pourtant, la fin de BoJack dans la série animée Netflix convient à son personnage: étant donné toutes les choses horribles qu’il avait faites au cours de la série, BoJack Horseman ne méritait pas une fin heureuse traditionnelle.

Dans le dernier épisode de la saison 6, BoJack Horseman est bel et bien vivant, ayant survécu à son expérience de mort imminente dans l’épisode 15 “The View From Halfway Down”. Malheureusement pour BoJack, cependant, ses jours pour éviter les conséquences sont terminés et le personnage est envoyé en prison pour introduction par effraction. L’épisode le montre s’adapter à la vie en prison, même s’impliquer dans des activités parascolaires. Le sentiment que le spectacle crée est que la structure que BoJack reçoit dans sa vie quotidienne en tant que criminel incarcéré peut en fait être bonne pour lui.

Alors que BoJack renoue avec les personnages principaux de la finale de la série BoJack Horseman, le public découvre rapidement que non seulement ses amis ont poursuivi leur vie sans lui, mais ils semblent prospérer en son absence. L’implication pour BoJack, qui est toujours le sympathique protagoniste de la série, n’est pas agréable. Malgré le fait que les fans souhaitent sans aucun doute que le personnage principal soit heureux, en bonne santé et entouré d’êtres chers, il n’en demeure pas moins qu’il a des tendances toxiques qui semblent toujours nuire à son entourage.

Une partie de ce qui rend BoJack Horseman si accessible est son conflit intérieur constant – les téléspectateurs savent qu’il veut être une bonne personne, et en conséquence, le personnage est sympathique; cependant, ces dernières années, il y a eu de nombreuses discussions publiques pour savoir si les hommes puissants dans la vie réelle, les hommes dans la situation de BoJack, méritent d’être pardonnés. Le scandale d’agression sexuelle de Harvey Weinstein a changé la façon dont le public perçoit le traitement des femmes à Hollywood; cela se ressent également dans la saison 6 de BoJack Horseman, dans laquelle BoJack est invité à plusieurs reprises à reconnaître un modèle de comportement qui victimise les femmes – Sarah Lynn étant l’exemple le plus évident. Bien sûr, BoJack se sent mal à propos de son traitement de Sarah Lynn et Herb Kazzaz, et le fait qu’il se déteste fait que le public se sente désolé pour lui; cependant, il ne lui suffit pas de se sentir mal – il doit réellement changer les choses.

Le dernier épisode de BoJack Horseman donne à BoJack la fin qu’il mérite – et c’est plus une fin pleine d’espoir pour le personnage qu’il n’y paraît initialement. Bien sûr, la princesse Caroline, Diane et Todd ont tous changé leur vie et sont heureux; cependant, ils communiquent également à BoJack qu’il sera le bienvenu dans leur vie une fois qu’il aura purgé sa peine. L’aspect de la codépendance de ces relations a disparu maintenant que les amis proches de BoJack ont ​​tous trouvé une relation saine avec un autre important sur lequel compter, au lieu de compter sur le BoJack émotionnellement peu fiable. La prison semble être d’accord avec BoJack, qui est dans un meilleur espace de tête dans cet épisode que tout autre: il apprécie l’amitié de M. Peanutbutter, il est doux et gentil avec ceux qui l’entourent, et il essaie même le melon miellat, le fruit dont il s’est plaint littéralement à travers toute la série. Si BoJack peut continuer sur cette voie de réhabilitation, que l’épisode semble probable, il peut en fait surmonter ses tendances toxiques; peut-être BoJack Horseman après tout, son personnage principal a connu une fin heureuse.

