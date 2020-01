Bon son, mais un ajustement qui n’est pas pour tout le monde

Lorsque les TicPods Free sont sortis en 2018, ils étaient l’un de mes véritables postes sans fil préférés, surtout compte tenu du prix relativement bas de 130 $. Les modèles moins chers étaient rares à ce moment-là, et vous auriez à payer beaucoup plus pour obtenir quelque chose de vraiment excellent. Depuis lors, le marché a été inondé d’options à moitié abordables et les TicPods d’origine n’ont pas très bien résisté à l’épreuve du temps.

J’attendais avec impatience une mise à jour, et maintenant les TicPods 2 et TicPods 2 Pro sont à nos portes, ce dernier que j’ai examiné au cours de la semaine dernière. Les deux variantes sont pour la plupart identiques, mais le modèle Pro utilise un chipset légèrement plus puissant pour activer des fonctionnalités d’IA supplémentaires. Les deux versions offrent plusieurs améliorations significatives par rapport à la première génération, mais la décision d’utiliser des astuces dures de style AirPod irrite certains acheteurs potentiels.

L’étui est minuscule par rapport aux TicPods Free d’origine (à droite) et même aux Samsung Galaxy Buds (à gauche).

L’esthétique des TicPods 2 est une évolution de ce que nous avons vu avec les TicPods Free, avec un design très similaire pour les écouteurs et le boîtier, du moins à première vue. Mobvoi dit que le boîtier est 42% plus petit, et il est honnêtement assez remarquable de voir combien il a été rasé. J’ai vu beaucoup de véritables étuis d’écouteurs sans fil, mais c’est de loin le plus compact, s’insérant facilement dans même la poche à monnaie de mon jean. Les écouteurs eux-mêmes sont également plus petits et ils n’ont plus de lignes texturées sur leurs tiges. La décision de conception la plus controversée est le passage aux embouts d’oreille dure au lieu de ceux en silicone échangeables. Pour cette raison, vous ne pouvez pas personnaliser la coupe de quelque façon que ce soit et ils sont beaucoup moins confortables à porter pendant de longues périodes (dans mes oreilles, de toute façon). L’isolation acoustique est également inexistante, évidemment. Mobvoi dit que ses utilisateurs n’aimaient pas l’ajustement des TicPods Free et que ceux-ci seraient plus confortables, mais c’est sûrement une décision d’aller après les clients d’AirPods – ils ne devaient pas avoir prédit qu’Apple sortirait un modèle Pro avec des astuces. Les écouteurs sont très légers, au moins, et ils se sentent assez sûrs malgré le fait qu’ils ne sont pas particulièrement confortables. Votre kilométrage peut varier.

L’étui n’a pas seulement été amélioré par sa taille réduite – il arbore également un port USB-C et peut rapidement charger les écouteurs pour vous donner une heure de lecture à partir de 5 minutes de recharge. Bien qu’il y ait deux voyants lumineux sur le boîtier, ils ne concernent aucun des écouteurs, uniquement le niveau de batterie du boîtier lui-même. Un bouton de fonction à l’intérieur du boîtier qui vous permet de vous connecter facilement à un nouvel appareil.

Une régression curieuse est que les têtes sont désormais uniquement classées IPX4 (les dernières étaient IPX5) bien qu’elles soient toujours résistantes à la transpiration / à la pluie, vous pouvez donc les sortir pour une course. Il m’a fallu un certain temps pour m’habituer aux commandes des premiers TicPods, mais je dois dire qu’ils sont parmi mes favoris maintenant à cet égard, et pas seulement parce qu’ils sont appelés «Tickle Touch». Peu de produits concurrents proposent – les contrôles de volume de ce type font (avec un balayage vers le haut ou vers le bas de la tige), et appuyez deux fois pour mettre en pause ou appuyez longuement sur Google Assistant les deux fonctionnent bien.

Il convient de mentionner que la qualité de construction globale correspond à ce que vous attendez du prix. Tout est en plastique, mais c’est agréable et tout est bien assemblé. Je préfère le bleu marine plus foncé utilisé pour l’ensemble que je teste, mais il y a aussi des options blanches et roses à choisir. À l’approche de la Saint-Valentin, un coloris rouge sera également en vente. Dans la boîte, les seuls extras sont un court câble USB de type A vers C et un manuel d’instructions.

La qualité audio s’est améliorée avec les TicPods 2, si ce n’est de façon spectaculaire. La sortie du pilote 13 mm est beaucoup plus propre cette fois, avec des aigus nets et des médiums assez agréables. Les basses souffrent certainement du manque d’isolation du bruit, mais il y a un égaliseur dans l’application qui fait un bon travail pour compenser cela. Les codecs AptX, AAC et SBC sont tous pris en charge et la latence audiovisuelle était minime à inexistante. La qualité des appels est légèrement meilleure, apparemment en raison de la suppression du bruit sur deux microphones (modèle Pro uniquement), bien que cela reste un problème si vous êtes à l’extérieur dans une rue animée de la ville. La durée de vie totale de la batterie pour les écouteurs plus le boîtier est passée de 18 à 20 heures (23 heures pour la version non Pro), et bien que ce ne soit pas du tout le meilleur de la classe, je vous rappelle une fois de plus que le boîtier est ridiculement minuscule. J’ai pu pratiquement sortir les quatre heures de lecture promises sur une seule charge avec une écoute variée, et il est rare que je veuille utiliser des écouteurs plus longtemps que cela de toute façon. La connectivité a été très stable (Bluetooth 5.0), et l’écouteur gauche est le maître ce qui signifie qu’il peut être utilisé seul tandis que l’autre est de retour dans sa boîte.

Un domaine clé de différenciation entre les deux modèles est le processeur qui les alimente. Dans le TicPods 2 Pro, c’est le QCC5121, tandis que la paire la moins chère utilise le QCC3026, tous deux de Qualcomm. La raison en est que l’ensemble Pro offre des fonctionnalités d’IA supplémentaires, bien que je ne sois pas sûr qu’elles valent toutes la peine. TicHear a deux aspects, dont le premier est en effet très utile – au lieu d’appuyer longuement sur l’écran tactile pour activer l’Assistant Google, vous ne pouvez pas utiliser le mot de réveil personnalisé “Hey Tico”. Il est parfois un peu lent de commencer, mais il fonctionne à chaque fois. Ensuite, il y a des commandes rapides qui sont censées permettre un contrôle sans mot de réveil par le biais de phrases telles que “Mettre la musique en pause”, “Piste suivante” et “Ramasser”. Malheureusement, j’ai constaté que celles-ci ne se déclenchent que dans une toutes les 10 tentatives, et même alors, vous devez crier beaucoup trop fort pour y arriver. C’est aussi avec des tests dans une pièce calme, donc les chances sont encore plus minces lorsque vous êtes en déplacement. TicMotion est une autre capacité de l’IA qui vous permet de hocher la tête deux fois pour répondre à un appel ou de la secouer pour la rejeter. Les deux gestes réussissent le plus souvent, mais vous devez rendre vos mouvements très prononcés, donc ce n’est pas le genre de chose que vous voudrez faire en public.

L’application n’est pas jolie, mais elle fonctionne surtout.

L’application Mobvoi pourrait utiliser un peu d’amour dans le département de conception, mais son égaliseur vous offre des options de profil sonore efficaces et vous pouvez également personnaliser le contrôle du double-clic ou désactiver le paramètre qui arrête la lecture lorsque vous retirez un écouteur (ce qui fonctionne très bien). au fait). Il existe également une fonction de traduction similaire à celle offerte par les infortunés Pixel Buds de Google, mais elle est lente et boguée à l’heure actuelle, me disant constamment que j’ai une mauvaise connexion Internet, même lorsqu’elle est connectée à une connexion Wi-Fi ultra-rapide. Espérons que Mobvoi corrigera ces plis au fil du temps.

Bien sûr, si cela ne vous dérange pas. Mis à part la fonctionnalité AI douteuse, il y a beaucoup à aimer sur les TicPods 2 Pro. L’ajustement n’est pas pour moi, mais pour ceux qui aiment les embouts d’oreille dure de style AirPods, ce sont une alternative convaincante moins chère. Étant donné que la qualité des appels n’est pas exceptionnelle, même avec l’annulation du bruit à double micro, et que seul le mot de réveil «Hey Tico» des fonctionnalités de l’IA est vraiment utile, je serais enclin à recommander d’obtenir le modèle TicPods 2 qui n’a pas ceux-ci afin que vous puissiez économiser un peu d’argent. Quoi qu’il en soit, les deux ensembles d’écouteurs représentent une mise à niveau digne des écouteurs de première génération de Mobvoi.

Où acheter

TicPods 2

TicPods 2 Pro

Commandez d’ici la mi-février pour recevoir 10% de réduction sur les modèles Pro.