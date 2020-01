Bonne fuite, mauvaise fuite: le Samsung Galaxy S20 a un écran de 120 Hz, mais pas de prise casque

Les fuites du Samsung Galaxy S20 apparaissent plusieurs fois par jour, et les dernières nouvelles proviennent d’une expérience pratique avec un prétendu S20 Plus. Cela laisse fortement entendre que vous devriez vous attendre à voir un écran de 120 Hz, mais pas une prise casque 3,5 mm traditionnelle.

Cela confirme une fuite précédente pour le S20 standard, qui laisse entrevoir un choix entre des taux de rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz en option dans le logiciel bêta de Samsung OneUI. Cette nouvelle fuite pour le S20 Plus confirme essentiellement ces options, selon Max Weinbach, contributeur des développeurs XDA. Il a des preuves photographiques d’une source qui aurait eu accès à l’un des combinés S20 Plus. En d’autres termes, cela pourrait arriver à l’ensemble de la gamme de smartphones Samsung en 2020.

(Crédit d’image: XDA Developers / Max Weinbach)

Cette fuite suggère également que le S20 Plus aura un écran de résolution 3200 x 1440 WQHD +, qui sont des dimensions plus longues grâce à un rapport d’aspect de 20: 9. Mais vous ne pourrez pas obtenir 120 Hz à cette résolution maximale – le taux de rafraîchissement plus rapide sera plafonné à FHD +, par la fuite.

Cela survient peu de temps après que OnePlus a révélé qu’il fonctionnait sur la technologie d’écran 120 Hz après la sortie de téléphones avec écrans 90 Hz en 2019, tandis que des rumeurs plus anciennes suggéraient que la gamme iPhone 12 pourrait également afficher des écrans 120 Hz.

Pas de prise casque pour le Galaxy S20 Plus?

La fuite XDA incluait une autre friandise: une vidéo pratique de la source.

Cette courte vidéo montre le bloc de caméra arrière de style «domino», bien que des informations supplémentaires fournies à XDA affirment que la prise casque est introuvable. Si cela est vrai, et suite à l’omission du Samsung Galaxy Note 10 d’un port de 3,5 mm, cela indique enfin la fin des prises casque pour les produits phares de Samsung.

Et, à juste titre, cela devrait être la fin du long ricanement de Samsung envers Apple pour avoir abandonné la prise casque à partir de l’iPhone 7. Samsung a commencé dans cette voie en les perdant dans le Note 10 et le Note 10 Plus il y a six mois. Les représentants de Samsung ont justifié la suppression en affirmant qu’elle permettait un peu plus de batterie (100mAh) et améliorait le retour haptique.

Ce n’est pas complètement disparu des téléphones haut de gamme de Samsung en 2020: le Samsung Galaxy Note 10 Lite a une prise casque, comme nous l’avons vu au CES 2020. Enfin, la fuite XDA a affirmé que les téléphones S20 conserveraient à l’écran leurs prédécesseurs scanners à ultrasons au lieu de les remplacer par des scanners optiques.