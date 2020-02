bonnes offres et paiement en plusieurs fois, il y a des codes de réduction

La nouvelle est désormais sur toutes les lèvres: Amazon permet de payer en plusieurs fois plusieurs de ses articles à vendre. Cependant, cette opportunité n’est pas accessible à tous, car certaines exigences doivent être remplies.

Le premier est d’en posséder un carte de crédit ou de débit, pour lesquels les cartes prépayées ne seront pas acceptées. En attendant, beaucoup sont arrivés nouvelles offres, il est livré avec des codes de réduction que vous pouvez également trouver sur le nôtre chaîne officielle Telegram. Cliquez ici pour entrer gratuitement maintenant.

Amazon, avec ces nouvelles offres, vous pouvez faire votre travail de la journée

Huawei Watch GT Watch avec une autonomie de batterie jusqu’à 2 semaines, étanche 5 ATM, GPS, surveillance de la fréquence cardiaque TruSeen 3.0, Smartwatch, écran tactile 1,39 ″, noir PRIX: de 199,90 à 109,90 euros

Moniteur de jeu Nitro VG240Ybmiix 23,8 ″ FreeSync, écran Full HD IPS (1920 × 1080), 75 Hz, format 16: 9, luminosité 250 cd / m², 1 ms (VRB), VGA, 2xHDMI, entrée / sortie audio, haut-parleurs intégrés , Noir PRIX: de 149,90 à 99,99 euros

CODE DE RÉDUCTION: Caméra de surveillance vidéo sans fil Wi-Fi extérieure 1080P Victure Caméra à batterie sans fil avec détection de mouvement PIR Audio bidirectionnel Vision nocturne IR IP65 étanche PRIX: de 89,99 à 44,99 euros, CODE: EG52UIKS

Smartphone Realme X2 PRO 6.5 ″, 12 Go de RAM / 256 Go de ROM, SuperAMOLED, Processeur Octa-Core, Quad Camera 64 MP et 16 MP, Dual Sim, Bleu, PRIX: de 549,90 à 479,14 euros

Asus Zenbook UX433FN-A5389T, Ordinateur portable avec moniteur 14 ″, antireflet, Intel Core i7 8565U, 8 Go de RAM, 256 Go SSD PCIE, Windows 10, 2 Go GDDR5 Nvidia Graphics Card, PRIX: de 999 à 949 euros

Ordinateur portable Acer Nitro 5 N515-52-59RK avec processeur Intel Core i5-8300H, 8 Go DDR4 Ram, 512 Go, écran LCD IPS FHD 15,6 ″, Nvidia GeForce GTX 1050 4 Go GDDR5, Windows 10 Famille, Noir, PRIX: à partir de 831.27 a 749 euros

CODE DE RÉDUCTION: Téléphones portables Smartphone Realme X2, 6,4 ″ 8 Go de RAM 128 Go ROM Snapdragon 730G 64MP Appareil photo 30W VOOC Flash Charge 4.0, version européenne (blanc) PRIX: de 299 à 269.10 eurosCODE: JPTHXBYB

Xiaomi Redmi Note 8 Space Black 6,3 ″ 4 Go / 64 Go Dual Sim, PRIX: de 169,99 à 159,82 euros

Écran Samsung Galaxy A40 5,9 “, 64 Go extensible, 4 Go de RAM, batterie 3100 mAh, 4G, Smartphone double SIM, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], Blanc, PRIX: de 259,90 à 184 euros

Écran Samsung Galaxy A50 6,4 ″, 128 Go extensible, 4 Go de RAM, batterie 4000 mAh, 4G, smartphone double SIM, Android 9 Pie, (2019), blanc, [Versione Italiana], PRIX: 255 a 241,96 euros