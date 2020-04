Le gouvernement lance de nouvelles dispositions pour la phase 2 de la réouverture des usines et des entreprises. Face à une vague de demandes d’aide de la population, le Premier ministre Conte envisage d’étendre certaines garanties aux contribuables afin de ne pas trop alourdir leurs épaules et immédiatement.

On parle d’une prime de 800 euros pour les numéros de TVA et de nombreux allégements fiscaux de toutes sortes, mais tant que le décret dit “d’avril” ne sera pas publié, nous ne pouvons pas savoir avec certitude quelles mesures seront mises en œuvre.

Décret loi d’avril: bonus de 800 euros sur les numéros de TVA

Après les problèmes et les retards qui ont suivi le décaissement des 600 euros en mars prévus par l’arrêté Cura Italia, il est légitime de se demander comment va se dérouler la procédure de l’indemnité d’avril.

La situation actuelle est en fait assez déroutante, étant donné que pour la prime d’avril, dont le montant devrait être porté à 800 euros, il apparaît que de nouvelles exigences sont à l’étude, afin de sélectionner l’audience des bénéficiaires.

Cependant, le ministre de l’Economie Roberto Gualtieri, interrogé par Bruno Vespa lors de son émission sur Rai1, n’a pas évoqué les nouveaux critères de sélection, tout en précisant que les prochaines indemnités seront versées automatiquement pour ceux qui ont déjà postulé.

Bonus 800 numéros de TVA, nouvelle application pour avril?

L’allocation conçue comme un soutien financier pour les numéros de TVA arrivera également pour le mois d’avril et le montant sera augmenté.

Selon la déclaration du ministre de l’Economie Roberto Gualtieri à Bruno Vespa, lors de l’épisode de Porta a Porta du 14 avril, les allocations d’avril seront versées d’ici la fin du mois.

Mais le ministre du MEF n’a pas seulement parlé du calendrier de décaissement: il a également déclaré que ceux qui ont déjà demandé le bonus TVA TVA en mars recevront automatiquement les 800 euros (un chiffre défini comme “probable” par Gualtieri lui-même).

Par conséquent, ceux qui ont déjà fait une demande à l’INPS pour la prime se référant au mois de mars devraient être dispensés de demander une nouvelle demande pour recevoir la prime d’avril.

La prime d’avril devrait arriver d’ici la fin du mois, afin de compenser le retard dans le versement de la première allocation.

Le retard, précise Gualtieri, est dû au fait qu’une procédure a dû être créée à partir de zéro, spécifique au bonus, et non à un ralentissement de l’exécutif, étant donné que le décret est entré en vigueur le 17 mars.

Selon une note du directeur économique du PD Emanuele Felice reprise par l’ANSA le 8 avril, le gouvernement va dans le sens d’un renforcement des mesures prises par le décret Cura Italia: non seulement en ce qui concerne le montant, mais aussi sur la sélection des les bénéficiaires.

L’hypothèse des dernières semaines était que la cotisation de 800 euros serait graduée “en fonction des conditions économiques et familiales”, suggérant deux nouveaux critères d’accès possibles:

une réduction efficace du chiffre d’affaires grâce aux mesures de confinement des virus;

le nombre de membres de la famille.

Il n’y a eu aucune autre confirmation ou refus concernant ces nouveaux critères de sélection, et jusqu’à la publication du texte du décret d’avril, nous ne pouvons pas avoir de certitudes sur les nouvelles exigences nécessaires.

Donc, si l’hypothèse d’exigences supplémentaires devient plus concrète, comment est-il possible que vous n’ayez pas à poser une nouvelle question, basée sur la certification des articles en règle?

Bref, il semble que la prime pour les numéros de TVA prend le même tour que l’indemnité pour les professionnels, versée par le Fonds de revenu de dernier recours. A la veille des paiements, le décret de liquidité a introduit de nouvelles exigences, bloquant ainsi le paiement de 600 euros.

Enfin, Nunzia Catalfo, la ministre du Travail et de la Politique sociale, dans un message du 21 avril sur son profil Facebook, a déclaré qu’elle travaillait sur le revenu d’urgence en fonction du nombre de membres de la famille:

«Je travaille sur le revenu d’urgence, prévoyant un mécanisme« ascendant »basé sur le nombre de membres de la famille. Le Rem ne sera qu’une des interventions qui feront partie du décret d’avril, qui, outre le refinancement de tous les filets de sécurité sociale déjà programmés en mars – y compris la compensation de la TVA, les articles autonomes et saisonniers qui passeront de 600 à 800 euros – contiendront également la prolongation du congé parental pour les parents avec enfants et une allocation pour les travailleurs domestiques (travailleurs domestiques et aidants). “

Il ne reste plus qu’à attendre le texte officiel du décret, afin de savoir quelles seront les prochaines mesures de soutien aux revenus de la TVA, comment elles seront financées et structurées.