Book Track est une application qui vous permet d’organiser l’intégralité de votre collection de livres en un seul endroit

Beaucoup de gens préfèrent toujours lire des livres physiques plutôt que des versions numériques, même avec l’avènement d’appareils comme l’iPad, pour diverses raisons. Même dans le monde numérique, il existe différentes plates-formes telles que Apple Books et Kindle, ce qui peut rendre difficile la gestion d’une collection entière de livres. C’est là que Book Track arrive avec un outil qui permet aux utilisateurs d’organiser l’ensemble de leur bibliothèque en un seul endroit.

Si vous aimez lire beaucoup de livres de différents endroits, Book Track peut être une application utile pour suivre ce que vous lisez. L’application est indépendante des autres services et fonctionne avec une énorme base de données, vous trouverez donc probablement tous les livres dont vous avez besoin.

Une fois que vous ouvrez l’application, deux sections sont disponibles: Bibliothèque et Liste de souhaits. Ils fonctionnent essentiellement de la même manière, mais vous pouvez séparer les livres que vous avez lus et ceux que vous souhaitez toujours lire. L’ajout de livres à l’application est très simple et peut se faire par trois méthodes différentes.

La première option est «Rechercher en ligne» et, comme son nom l’indique, elle vous permet de rechercher n’importe quel livre par son titre, son auteur ou son code ISBN sur Internet. J’ai cherché une variété de livres, allant du plus récent au plus ancien, parmi différents genres, et j’ai pu tous les trouver. Il fonctionne non seulement avec des livres en anglais, mais aussi avec des versions d’autres pays.

La deuxième option permet aux utilisateurs de numériser le code-barres d’un livre pour l’ajouter automatiquement à l’application. Je l’ai testé avec certains livres portugais que j’ai, et j’ai été impressionné que Book Track ait pu les identifier correctement. C’est une excellente option pour optimiser l’ensemble du processus ou tout simplement pour enregistrer un livre que vous avez trouvé dans un magasin sur votre liste de souhaits.

Cependant, si vous ne trouvez pas vos livres dans la base de données de l’application, il propose une option pour les ajouter manuellement avec une couverture, un titre, des auteurs et une description personnalisés.

Vous pouvez ajouter des tags personnalisés à chaque livre, en plus des commentaires personnels, et également marquer ceux que vous avez déjà lus. La fonctionnalité de balises personnalisées fonctionne très bien avec les filtres de recherche, qui ne peuvent afficher que les livres d’une balise ou d’un auteur spécifique. Une autre fonctionnalité intéressante est que les utilisateurs peuvent exporter une liste PDF ou CSV avec tous leurs livres, ainsi que la synchronisation iCloud entre vos appareils.

Book Track est disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad pour seulement 2,99 $ en un seul achat. L’application est également disponible sur le Mac App Store en tant que version Catalyst vendue séparément au même prix que l’application iOS.

Que pensez-vous de l’application? Trouvez-vous un tel outil pour gérer vos livres utile? Faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous.

