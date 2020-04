boom des ventes, rupture de stock dans le monde entier

Nintendo cherche à augmenter la disponibilité de sa console Nintendo Switch tandis que l’offre est rare. Dans cette période, plus que jamais, de nombreux utilisateurs choisissent de jouer avec des plates-formes de ce type pendant la quarantaine.

La société a été frappée par une pénurie d’appareils en ce moment où les gens du monde entier comptent sur les différentes consoles pour s’amuser et s’amuser. Il n’y a même pas de stocks en magasin. De plus, en raison de la forte demande et deoffre limitée les prix ont augmenté. Maintenant, le développeur japonais cherche à produire environ 10% d’unités supplémentaires pour 2020. Donc, plus d’appareils que les 20 millions de pièces produites l’année dernière. Et cela malgré le fait que la console a maintenant plus de trois ans.

Nintendo Switch: records de ventes et de stocks insuffisants, magasins vides dans le monde entier

“J’espère que [i fornitori] répondre à l’augmentation de la production. Pour l’achat de certaines pièces, les perspectives restent incertaines et nous ne pouvons pas prédire exactement combien de commutateurs peuvent être fournis “, a déclaré un représentant de Nintendo à Nikkei. La Nintendo Switch est sortie pour la première fois en mars 2017 et a depuis enregistré de fortes ventes. Ces ventes ont augmenté ces derniers mois car les joueurs ont été contraints de rester à la maison, et en partie grâce à la sortie du nouveau jeu Animal Crossing: New Horizons.

Même en février, Nintendo a été forcé de rejeter la sortie d’unédition spéciale de la console en raison des difficultés à fabriquer suffisamment de consoles. Dans une déclaration sur son site Internet, il a affirmé que le coronavirus entraînait des retards dans la production de consoles et d’accessoires tels que des contrôleurs en Chine. Dans cette même déclaration, il s’est excusé pour le retard et s’est efforcé de livrer les produits dans les plus brefs délais.