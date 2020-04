Boostez votre connexion Internet avec un ensemble AVM Wi-Fi Mesh

Si vous avez besoin d’améliorer votre connexion Internet pour profiter d’une bonne expérience utilisateur, vous avez plusieurs options. Vous pouvez changer la position du routeur et mettre en pratique tous les conseils que nous vous avons donnés dans les articles précédents, mais si vous voulez vraiment donner un coup de fouet quantitatif et qualitatif à votre connexion Internet, l’une de vos meilleures options est créer un réseau Wi-Fi Mesh.

Vous ne savez pas ce qu’est un réseau Wi-Fi Mesh? Ne vous inquiétez pas, nous vous l’expliquons de manière simple. Lorsque nous créons une connexion Internet basée sur un maillage (“maillage”), nous avons un minimum de deux appareils distribués par différentes pièces (par exemple, un routeur dans le salon et un répéteur dans une pièce) qui génèrent divers signaux Wi-Fi, qui sont combinés en un seul réseau pour obtenir une connexion sans fil unifiée sous un seul nom et un seul mot de passe.

Avec un réseau Wi-Fi Mesh, nous bénéficions d’une connexion Internet avec une plus grande portée, stabilité et performance. Si nous voulons créer un réseau de ce type de manière simple et économique, nous pouvons par exemple recourir au pack FRITZ! AVM Mesh Set, composé du routeur FRITZ! Box 7530 et du répéteur FRITZ! Repeater 1200.

Les appareils AVM bénéficient des dernières avancées technologiques du secteur, notamment:

Direction WiFi Mesh– Acheminez automatiquement les appareils Wi-Fi vers le point d’accès sans fil qui a le meilleur signal et la bande de fréquences la plus puissante.

Formation de faisceau: les antennes émettent un signal dans la direction exacte où les terminaux sont situés pour obtenir une portée et des performances supérieures.

Bande croisée répétée: Les répéteurs FRITZ! WLAN utilisent la fréquence sans fil qui offre la connexion la plus rapide.

Connexion Internet et Wi-Fi Mesh: un aperçu de ses avantages

Le kit FRITZ! AVM Mesh Set est disponible au prix de 182,53 euros, un prix très intéressant si l’on prend en compte tous les avantages qu’il offre et tout ce que tu peux faire pour notre connexion Internet:

Connexion Wi-Fi stable, puissante et transparente avec une portée plus longue.

Transfert de données élevé, sélection automatique des canaux et répétition intelligente des bandes croisées.

Améliorez la puissance du signal sur tous les appareils du réseau domestique grâce aux technologies WiFi Mesh de pilotage et de formation de faisceau.

Qualité d’image supérieure dans les applications vidéo et télévision grâce à la multidiffusion et au streaming IP optimisés.

Évolutif, c’est-à-dire que nous pouvons étendre le réseau Mesh avec des répéteurs FRITZ! Repeater supplémentaires ou des appareils PLC FRITZ! Powerline.

Il est très facile à configurer, car les appareils peuvent être intégrés au réseau domestique au simple toucher d’un bouton.

Facile à contrôler: nous pouvons gérer le réseau Mesh via FRITZ! Box, y compris les mises à jour automatiques pour tous les produits AVM Mesh.

Un contrôle supplémentaire avec l’application WLAN FRITZ! App vous permet de voir ce qui se passe sur le LAN sans fil de votre maison.

Sécurité totale, tous les appareils apportent une configuration sûre de l’usine.

Fonctions de contrôle parental Wi-Fi et configuration des heures d’utilisation.

FRITZ! Hotspot: LAN sans fil supplémentaire pour les clients en tant que point d’accès privé et séparé en toute sécurité du réseau domestique.