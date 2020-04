Borderlands 3: Comment trouver et acheter l’arme à feu | .

L’une des parties les plus passionnantes de Borderlands 3 était la perspective d’utiliser le fabricant Eridian, mieux connu sous le nom de Gun Gun. Lorsqu’il est présenté pour la première fois dans la bande-annonce de Borderlands 3, le Gun Gun a été un sujet de conversation brûlant. Il a une capacité étrange et excentrique et les joueurs étaient impatients de mettre la main sur cet élément chaud.

Le fabricant Eridian est un pistolet amusant à jouer, bien qu’il ne soit peut-être pas le plus pratique. Le Gun Gun est plus utilisé pour le divertissement que pour le meurtre impitoyable, mais cela vaut bien le temps d’un joueur à trouver. Dans un jeu où les armes à feu, les armes à feu et les armes à feu sont la partie la plus importante, cette arme fait vraiment ressortir l’importance des armes d’un joueur.

Obtenir le fabricant Eridian n’est pas difficile, mais jouer avec lui peut être une tâche. Cependant, l’utilisation de cette arme peut être amusante une fois que les joueurs ont compris. L’arme apparaîtra au fur et à mesure que les joueurs progressent dans la mission principale de l’histoire. Il est important de noter qu’à partir de maintenant, il y aura des spoilers.

Grâce à la progression naturelle de l’histoire, les joueurs finiront par se retrouver dans la mission intitulée «Pas des Géants». Cette mission est située sur une planète spéciale à un certain moment du jeu, les joueurs ne pourront pas la manquer. Au cours de cette mission, les joueurs rencontreront un PNJ voyageur possédant le fabricant Eridian. Le PNJ proposera de tirer le pistolet pour le joueur en échange d’Eridium. Donnez au PNJ Eridium et laissez-le tirer. Après cela, il demandera au joueur de l’accompagner dans une mission.

Les missions elles-mêmes consistent à défendre quelques zones et à collecter des objets. Ce n’est pas terriblement difficile et impossible à manquer. À la fin de cette mission, le voyageur remettra le pistolet aux joueurs en récompense pour avoir rempli la mission. Dans l’ensemble, la mission du voyageur est assez courte et facile.

Le Gun Gun est célèbre dans la communauté de Borderlands car, au lieu de tirer des armes, le Gun Gun tire d’autres armes au hasard. La rareté et la force des armes à feu tirées du fabricant Eridian sont complètement aléatoires. Cela donne aux joueurs une chance de mettre à niveau leurs armes si nécessaire.

Tous les pistolets tirés du pistolet sont au moins rares en rareté. Gearbox a également noté qu’il y avait une chance que des armes légendaires soient également tirées du pistolet, bien que les chances d’un pistolet légendaire semblent assez minces. Peu de joueurs ont eu la chance de recevoir une arme légendaire du Gun Gun, ce qui remet en question les chances qu’un pistolet légendaire apparaisse hors du Gun Gun. Il est donc un peu décevant que ce pistolet génial ne fournisse pas aux joueurs une arme légendaire, mais au moins une arme peu commune peut apparaître.

Un autre inconvénient de cette arme est qu’au lieu de munitions, cette arme consomme de l’éridium pour être alimentée. Le fabricant Eridian peut utiliser jusqu’à dix pièces d’Eridium par tir, ce qui semble excessif mais le compromis de nouvelles armes en vaut la peine pour les joueurs. Donc, si les joueurs envisagent d’utiliser cette arme, assurez-vous de faire le plein d’Eridium.

Il est important de noter que le Gun Gun est impossible à retirer de l’inventaire des joueurs. Le Gun Gun n’est pas capable d’être stocké dans la banque d’un joueur, ce qui signifie que les joueurs devront le transporter. Il est donc important que les joueurs augmentent leur inventaire pour s’assurer qu’il y a de la place pour plus d’armes.

Borderlands 3 est désormais disponible sur Playstation 4, Xbox One, PC et Google Stadia.