Borderlands 3: Embouchure agricole pour le pistolet légendaire Mind-Killer

Borderlands 3 regorge de butin légendaire et la meilleure façon de gagner des armes légendaires est de combattre des boss. L’un des premiers boss auxquels les joueurs seront confrontés est Mouthpiece. Un homme massif avec un bouclier géant et des haut-parleurs électrifiés. Prendre l’embouchure peut être un peu difficile pour les nouveaux joueurs, mais l’abattre peut vous faire gagner son fusil de chasse légendaire, le Mind-Killer.

Le fusil Mind-Killer n’est pas une goutte garantie, mais heureusement, Mouthpiece est un patron facilement exploitable. Une fois qu’un joueur maîtrise le combat contre le boss, il peut facilement revenir en arrière et recommencer. Non seulement cela permettra au joueur de construire son arsenal, mais cela produira également une belle mouture XP dès le début du jeu. Ce guide passera en revue le combat contre le boss lui-même ainsi que la méthode d’agriculture pour Mouthpiece.

La première chose que vous remarquerez en entrant dans l’arène de Mouthpiece est les piles d’enceintes tout autour. Tout au long de la bataille, Mouthpiece fera exploser différentes sections de ces haut-parleurs, causant d’énormes dégâts au joueur. Gardez les yeux sur les haut-parleurs tout au long de la bataille et s’ils commencent à devenir rose, sortez de là.

Lorsque la bataille commencera, Mouthpiece enverra sa petite armée de sbires, les Apocalytes, pour attaquer le joueur. Ils sont faciles à tuer mais peuvent être accablants si vous ne vous en occupez pas rapidement. Vous pouvez également les utiliser comme source supplémentaire de munitions et de santé pendant la bataille.

L’embout lui-même n’est pas trop difficile, il porte un bouclier géant qui couvre son front. Cela signifie que les contre-attaques sont le choix le plus intelligent. Si vous jouez avec des amis, cela peut être facilement exploité en ayant un joueur comme “appât” tandis que les autres travaillent sur le dos de l’embouchure. Si vous êtes un joueur solo, la stratégie consiste à viser la partie de sa tête que son bouclier ne couvre pas.

Tant que vous continuez à bouger, en évitant les haut-parleurs et en gardant les Apocalytes sous contrôle, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour vaincre l’embouchure.

Une fois vaincu, son butin volera. Ramassez tout ce que vous pouvez et préparez-vous à le faire à nouveau.

Le fusil Mind-Killer est une excellente arme pour le début de partie. Il a produit une bonne quantité de dégâts d’arme bonus et a une cadence de tir solide pour un fusil de chasse. Si Mouthpiece ne laisse pas tomber immédiatement le Mind-Killer, vous pouvez simplement y retourner et le combattre à nouveau. Une fois vaincu, vous serez déposé à l’entrée du niveau. Remontez dans l’arène de Mouthpiece et il sera réapparu et prêt pour un autre combat.

Si vous remarquez que la porte d’entrée de Mouthpiece est fermée, vous devrez peut-être quitter la planète. Rendez-vous simplement au sanctuaire, puis revenez à la surface sur Pandora, entrez dans Ascension Bluff et dans la salle du trône sonique de Mouthpiece.

Dans l’ensemble, Mouthpiece est un moyen solide pour les joueurs de pratiquer leurs mouvements et de se constituer un solide arsenal en début de partie. Vous pouvez broyer ce boss aussi longtemps que vous le souhaitez avant de vous attaquer au reste de Pandora.

Borderlands 3 est disponible sur Playstation 4, Xbox One et PC.