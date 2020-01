Borderlands 3: Notes de mise à jour pour le correctif de cette semaine

Le dernier correctif pour Borderlands 3 est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Tout ce que vous avez à faire pour appliquer la mise à jour est d’attendre dans le menu principal jusqu’à ce que vous voyiez un signe indiquant “Hotfixes Applied”.

Comme la plupart des correctifs, le dernier répond à quelques petites préoccupations, notamment celles signalées par la communauté et certains bloqueurs de progression perçus. Le Badass incendiaire et le Super Badass Varkid ont reçu une texture mise à jour, et les récompenses de coffre à la fin de Proving Grounds ont été ajustées pour être plus gratifiantes pour tous les niveaux d’achèvement. Ce dernier est dû à un plus grand nombre de joueurs exécutant le terrain d’essai pour obtenir des butins dédiés des patrons. Gearbox a augmenté les récompenses pour refléter l’effort que les joueurs dépensent pour atteindre les objectifs, l’achèvement de tous les objectifs fournissant le meilleur taux de chute légendaire.

Le correctif voit également les dégâts de rayonnement supplémentaires pendant que Gamma Burst est actif passer de 65% à 115%, tout en s’attaquant à un certain nombre de bloqueurs de progression perçus qui pourraient survenir dans des situations spécifiques.

Avec plus de joueurs exécutant le terrain d’essai pour les butins dédiés des patrons, nous avons remarqué que les coffres ne récompensaient pas les joueurs autant que nous le voulions. Nous avons amélioré ces coffres pour refléter l’effort que les joueurs doivent faire pour atteindre les objectifs. La réalisation de tous les objectifs donne le meilleur taux de chute légendaire et diminue en conséquence.

Augmentation des dégâts de rayonnement supplémentaires pendant que Gamma Burst est actif de 65% à 115%

Nous sommes heureux de voir la réponse aux bonus de l’onction boostés que nous avons publiés la semaine dernière. Après des tests supplémentaires, nous voulons également augmenter les effets des onctions Gamma Burst pour FL4K.

Correction d’un bloqueur de progression perçu qui pourrait se produire lorsque le joueur se rend sur une autre carte et retourne au sanctuaire après avoir relâché Tannis lors de la mission “Sanctuaire”. bloqueur de progression perçu où Ember ne semblait parfois pas aider les joueurs dans les différentes étapes de la mission

