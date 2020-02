Borderlands sortira en salles dirigé par Eli Roth

Après le succès inattendu de l’adaptation de Sonic The Hedgehog, il semblerait qu’Hollywood ait pris le plaisir de faire des adaptations de jeux au grand écran. À tel point qu’il y a quelques heures à peine, Eli Roth, réalisatrice d’horreur de la saga du film Hostel, a posté sur son compte Twitter un petit montage avec lequel il a prédit son incorporation à la famille Borderlands, et sa prochaine collaboration dans la première livraison du film du jeu.

«Je suis tellement excité de me plonger dans le monde de Borderlands et je ne pourrais pas le faire avec une meilleure équipe de script, de production et de studio. J’ai une longue et fructueuse histoire avec Lionsgate. J’ai l’impression que nous avons grandi ensemble et que tout dans ma carrière de réalisateur a conduit à un projet de cette envergure et de cette ambition. J’espère apporter ma propre énergie, mes idées et ma vision au monde sauvage, amusant et infiniment créatif du jeu », a déclaré le réalisateur.

Tellement excité de faire partie de la famille @Borderlands! Merci @GearboxOfficial @Lionsgate @DuvalMagic, @picturestart, Arad Productions et tout le monde de m’avoir accueilli. A bientôt sur Pandora! pic.twitter.com/UspqIcoerF

– Eli Roth (@eliroth) 20 février 2020

Bien que la plupart des détails ne soient pas encore connus, Roth lui-même a déjà déclaré que est satisfait du manuscrit final du script, ainsi que le soutien fourni par toute l’équipe du jeu original et le PDG de Gearbox, Randy Pitchford. Et c’est qu’avec la présence dans la production de les frères Arad, connu pour son travail sur des titres Marvel tels que Iron Man et Spider-Man: Into the Spider-Verse; et un script développé par Craig Mazin, en charge de la série HBO Chernobyl, les attentes visent à nous offrir un excellent résultat final.

Cependant, il est surprenant que, comme avec le développement initial robuste du film Uncharted, le projet d’adaptation Borderlands aurait été en développement depuis 2015, après avoir cherché un réalisateur et des producteurs pendant tout ce temps.

Maintenant, les doutes se concentrent sur si cette adaptation «Live-Action» pourra rester fidèle à l’esprit originel des jeux, car bien que Borderlands puisse être facilement acheté avec le type de décor et de personnages du dernier opus de Mad Max, c’est une saga très soutenue par un humour déformé et l’apparition de personnages mémorables. Bien qu’il soit également curieux de voir comment ils envisagent de mettre en scène l’un des plus grands atouts et identifiants de ce jeu: esthétique de l’ombrage cellulaire.

Avez-vous déjà franchi le stand #Borderlands? Vous ne pouvez pas manquer la photo de rigueur avec le vélo Cyclone # borderlands3 # MGW19 pic.twitter.com/8lBXP3WOiS

– MuyComputer (@muycomputer) 3 octobre 2019

Et c’est qu’avec un premier jeu publié en 2009, et plus de 56 millions d’exemplaires vendus pour toute la saga, il est normal qu’on s’habitue à voir toutes sortes de cosplays dans lesquels cet curieux effet d’ombrage est interprété, et sincèrement , ce serait quelque chose que nous aimerions voir dans ce film.

Ainsi, la production du film est déjà prévue pour commencer au cours de cette même année, avec une entrée en taxi également imminente. Et en principe, Gearbox lui-même offrira des informations beaucoup plus détaillées sur le film lors du prochain salon PAX East, qui aura lieu le week-end prochain, il est donc possible que nous n’ayons pas à attendre trop longtemps pour son lancement.