Bose ferme ses magasins physiques dans la moitié du monde, y compris en Europe

Parmi les plans de Bose, la présence dans la rue cesse d’être centrale. Ou du moins en ce qui concerne l’Europe, l’Amérique du Nord, le Japon et l’Australie. Cela a été annoncé par la société audio cette semaine, qu’il considère comme le canal de vente en ligne croissant Il prend de plus en plus de pertinence par rapport au traditionnel.

Avec plus d’un demi-siècle derrière lui et accumulant environ trois décennies de présence physique à travers le monde, Bose annonce que “au cours des prochains mois” fermera définitivement les stores dans jusqu’à 119 magasins, qui emploient jusqu’à présent des centaines – le nombre exact n’a pas été publié – de travailleurs.

Comme indiqué dans The Verge, c’est la vice-présidente mondiale des ventes de Bose, Colette Burke, qui a justifié cette transition:

«À l’origine, nos magasins de détail offraient aux gens un moyen de découvrir, de tester et de discuter avec nous des systèmes de divertissement à domicile basés sur des CD et DVD multi-composants.» “À cette époque, c’était une idée radicale, mais nous nous sommes concentrés sur ce dont nos clients avaient besoin et où ils en avaient besoin; et nous faisons de même maintenant.”

Cependant, la société maintiendra une présence physique équivalente sur des marchés tels que la Chine, les Émirats arabes unis, l’Inde, l’Asie du Sud-Est et la Corée du Sud. Dans le reste du monde, les produits Bose peuvent continuer à être testés sur des surfaces tierces qui les distribuent, y compris l’Apple Store lui-même et d’autres détaillants.

Les Apple AirPod dominent l’audio sans fil total

Bose a récemment étendu son portefeuille de produits au-delà des haut-parleurs réputés ou de ses écouteurs antibruit. Il dispose désormais d’un casque et de haut-parleurs sans fil, également avec assistant vocal intégré. Un monde que d’autres, comme Sonos, connaissent des difficultés avant la domaine des géants comme Apple, Amazon ou Google.

Récemment, selon un rapport publié par Strategy Analytics, nous avons vu comment les Apple AirPods auraient placé jusqu’à 60 millions d’unités en 2019. Soit plus de la moitié du marché TWS total ou totalement sans fil. De son côté, Bose se place à la huitième place, au-dessous des autres grands de l’industrie comme Xiaomi, Samsung, JBL, Huawei, Beats et Jabra.

Aussi dans la section des avantages Apple domine, comme d’habitude dans la vente de matériel, accumulant jusqu’à sept dollars sur dix de revenus sur le total de ce segment de l’industrie. En ce sens, Bose se hisse à la quatrième place, après Samsung et Beats – filiale d’Apple -, pour le type de produit de haute qualité et le coût qu’il distribue.

