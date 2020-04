Box améliore la détection des logiciels malveillants pour aider les travailleurs à distance

Le fournisseur de gestion de contenu cloud Box a annoncé qu’il a ajouté la détection et les contrôles automatisés de logiciels malveillants à sa solution de sécurité avancée Box Shield.

Désormais, lorsque le service identifie des logiciels malveillants, Box Shield alertera automatiquement l’utilisateur final, restreindra les téléchargements et le partage de fichiers malveillants et avertira les équipes informatiques et de sécurité.

Dans un communiqué de presse, Jeetu Patel, directeur des produits chez Box, a expliqué comment Box Shield aidera à protéger les utilisateurs et leurs organisations contre les infections par des logiciels malveillants:

«Avec un coût moyen d’une attaque atteignant 2,6 millions de dollars, les logiciels malveillants sont devenus l’un des incidents de sécurité les plus coûteux pour les entreprises. Tirant parti de la technologie d’aperçu unique de Box, les contrôles automatisés de Box Shield minimisent l’impact des logiciels malveillants tout en permettant aux utilisateurs de prévisualiser le contenu sans se compromettre. De plus, les alertes de sécurité intelligentes aident les entreprises à résoudre le problème en quelques minutes. Ces avancées facilitent plus que jamais la protection de votre entreprise sans entraver le travail. »

Détection et contrôle automatisés des logiciels malveillants

Box Shield aide déjà les entreprises à prévenir les fuites de données et la solution de sécurité identifie également de manière proactive les menaces internes potentielles ou les comptes compromis.

En ajoutant la détection et les contrôles automatisés de logiciels malveillants à sa solution de sécurité avancée, la société a étendu la détection des menaces de Box Shield au-delà du comportement suspect des utilisateurs pour protéger les utilisateurs contre le contenu malveillant téléchargé sur Box.

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs de Box pourront prévisualiser et modifier des fichiers en ligne en toute sécurité, restreindre automatiquement le téléchargement et le partage de fichiers malveillants et générer des alertes pour informer les équipes de sécurité lorsqu’un fichier téléchargé sur le service contient des logiciels malveillants.

Les nouvelles capacités et commandes de détection des logiciels malveillants de Box Shield devraient être généralement disponibles d’ici la fin avril.