Brea Starmer a trouvé la liberté – et sa propre entreprise – dans un travail flexible et à distance – .

(Photo gracieuseté de Brea Starmer)

De la «remise qu’elle» qui sert de sanctuaire de bureau à domicile dans sa cour, Brea Starmer a appris une chose ou deux sur le travail à distance au fil des ans. Mais même en tant que fondatrice de sa propre entreprise de marketing de travail flexible, habituée à lutter contre des équipes distantes, la situation pendant la pandémie de COVID-19 a été différente.

“Ce sont des temps de travail à domicile particulièrement difficiles”, a déclaré Starmer, fondateur de Bellevue, basé à Washington Lions + Tigers et notre dernier Geek de la semaine. “Même ceux d’entre nous qui sont bons dans ce domaine trouvent de nouvelles façons créatives de se connecter à la fois avec nos clients et notre équipe.”

Starmer a embauché un «Manager of Consultant Delight» qui envoie des cadeaux hebdomadaires au domicile des consultants de l’entreprise. Les cadeaux sont organisés par des fournisseurs locaux, dont un petit café et une chocolaterie. Une carte-cadeau Amazon comprenait une liste de recommandations de jeux de société adaptés aux familles.

Comme de nombreuses équipes distantes, Lions + Tigers a mis en place des rendez-vous informels et des happy hours via Zoom, et ils s’appuient fortement sur Slack et des canaux tels que #virtualwork et #askmeanything pour partager les meilleures pratiques autour des outils, de l’enseignement à domicile, du dépannage ou même mèmes drôles.

“Plus important encore, nous avons été très intentionnels de vérifier avec chaque membre de l’équipe pour voir comment ils vont vraiment et s’ils ont besoin d’un horaire d’adaptation”, a déclaré Starmer. «Chaque famille est si unique que nous avons constaté que la sensibilisation était particulièrement importante.»

Il est si difficile de maintenir la communauté lorsque vous travaillez à distance, que nous l’avons priorisée comme l’une de nos valeurs fondamentales. Six conseils de notre propre @mjtwit pour créer une communauté intentionnelle à distance. https://t.co/tQdo5jldU9 #remotework #virtual #seattle #workfromhome – Lions + Tigers (@LionsTigersco) 9 mars 2020

Originaire du Pacifique Nord-Ouest qui a grandi dans la région de South Seattle, les parents de Starmer étaient tous deux des entrepreneurs autodidactes. Son père possédait un bar populaire à West Seattle et vendait des biens immobiliers et sa mère était directrice marketing et consultante. Starmer a été la première de sa famille à obtenir son diplôme universitaire et a profité pleinement de son temps à l’Université d’État de Washington, où elle a été élue huitième présidente du corps étudiant féminin de l’histoire de l’école.

«Ce goût du travail de plaidoyer m’a amené à jouer un rôle dans le marketing du secteur public pour Microsoft juste après l’obtention du diplôme», a déclaré Starmer, qui a passé près de cinq ans chez le géant de la technologie avant le lancement des jus entrepreneuriaux et elle a rejoint JefferyM Consulting en tant que son premier employé . »J’ai assumé tous les rôles dans l’entreprise. Je me suis sali les mains. C’était incroyable. J’ai un tel respect et une telle empathie pour le degré d’intégration et de complexité de toutes les fonctions d’une entreprise et le degré d’humanité dont un employeur a besoin. »

Les gens parlent de «conciliation travail-vie personnelle et ma vie est comme 30 blocs de minutes de course d’une réunion à la prochaine à l’école d’un enfant, puis à l’épicerie. Il n’y a pas d’équilibre, il n’y a que la paix avec la saison de vie dans laquelle je suis actuellement.

En 2015, après un arrêt dans une agence de marketing numérique, Starmer a rejoint Porch, la plateforme de services à domicile de Seattle, en tant qu’employé 435.

“Et c’est là que ma planification de carrière s’est arrêtée”, a-t-elle déclaré. «Dix mois plus tard, et enceinte de sept mois de mon premier enfant, j’ai été licenciée avec 20% du personnel. Je n’étais pas «désirable». J’étais sans emploi ni prestations de santé. Le seul travail que j’ai pu obtenir était à contrat. J’ai facturé 60 heures par semaine jusqu’à la naissance de mon fils juste pour économiser suffisamment d’argent pour un court congé de maternité. »

Starmer a trouvé une voie à suivre en consultant et en créant Lions + Tigers.

«Le style de vie a débloqué une liberté et un niveau d’impact que je n’avais jamais connus dans les précédents emplois internes», a déclaré Starmer. «Je savais que je devais partager cette façon de travailler avec autant de personnes que possible – et je voulais surtout aider d’autres mères qui travaillent. Et avec cela, je me suis mis à bâtir l’entreprise de mes rêves où l’impact est mesuré par le nombre de personnes que nous employons et le travail qu’elles font, pas les heures qu’elles horlogent. »

En savoir plus sur le Geek de la semaine de cette semaine, Brea Starmer:

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? En 2018, j’ai fondé Lions + Tigers parce que je ne pouvais pas trouver une entreprise qui répondait à mes besoins. En tant que maman qui voulait travailler quelque chose de moins de 40 heures, je n’avais pas d’options. Notre monde du travail est tout ou rien. J’ai donc décidé de créer une agence qui jette un pont vers l’avenir du travail, de responsabiliser les professionnels et de permettre aux clients, à travers des missions de conseil à temps partiel, d’exploiter ce mouvement et de réaliser plus, de manière plus flexible.

Savez-vous combien une maman qui travaille peut faire en 20 heures?!

Je suis obsédée à l’idée d’aider les gens à trouver leur «meilleure utilisation possible». C’est un terme immobilier pour s’assurer qu’un terrain est développé de la manière qui lui convient le mieux – et il en va de même pour les gens. Une fois que nous nous sommes verrouillés sur le travail qui nous convient le mieux, nous pouvons farouchement prioriser et rétrograder les autres travaux. Nous constatons que lorsque les gens travaillent de cette façon, nos clients et nos consultants peuvent débloquer 10 à 15 heures par semaine pour des projets passionnés (ou, dans mon cas, courir après les tout-petits).

Les gens parlent de «conciliation travail-vie personnelle» et ma vie est comme des blocs de 30 minutes pour aller d’une réunion à la prochaine à une école pour enfants puis à l’épicerie. Il n’y a pas d’équilibre, il n’y a que la paix avec la saison de la vie dans laquelle je suis actuellement. Et dès que nous commençons à avoir des conversations honnêtes sur ce dont nous avons vraiment besoin en cette saison, nous pouvons trouver le travail le plus adapté, même si cela signifie travailler moins. Nous ne devons pas nous excuser pour ces besoins. En fait, je pense que les marques devraient considérer l’accès à notre équipe, même à temps partiel, comme un avantage stratégique.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? Le monde a changé récemment, mais le mouvement était déjà en cours. Il est prévu que d’ici 2027, plus de la moitié des professionnels américains seront des pigistes. Dans le même temps, les marques doivent faire plus avec moins, itérer rapidement et avoir accès au talent pour répondre à des besoins uniques. Il n’est pas toujours possible d’embaucher des employés à temps plein – et c’est là qu’un spécialiste peut intervenir pour un projet de sprint. Nous rendons ces connexions possibles et cela permet à chacun d’obtenir ce dont il a besoin.

Il y a une perception erronée que les pigistes sont moins qualifiés que les employés internes et c’est loin d’être vrai. Nos consultants ont en moyenne 10 ans d’expérience et ont occupé des postes de directeur marketing, directeur général, directeur des opérations, responsable analytique, etc. Nous avons un membre de notre équipe sur ce qu’elle appelle une «désintoxication d’entreprise» parce qu’elle était une femme sur une équipe de 85 chefs de produit et elle ne pouvait tout simplement pas continuer. Maintenant, elle travaille 20 heures par semaine sur un projet à très fort impact mettant un produit SaaS sur le marché et elle est capable de pratiquer le football de son enfant sans culpabilité ni excuses.

Où trouvez-vous votre inspiration? Pour mon 16e anniversaire, mon père m’a acheté un pack de 6 CD Tony Robbins, donc je suppose que j’ai commencé là-bas. À l’université, j’adorais apprendre comment les dirigeants de PNW avaient construit leur carrière et leur entreprise. Je regardais donc des documentaires ou lisais des biographies de gens comme Bill Gates ou Howard Schultz. En vieillissant, cependant, je me rends compte maintenant que ma première inspiration est vraiment venue de mes parents, comme c’est le cas pour la plupart.

Je me souviens en fait quand une jeune fille était allée au bureau de ma mère avec elle et je dormais sous son bureau pendant qu’elle travaillait tard. Cela ne me dérangeait pas, j’adorais la regarder dans son élément pendant que je colorais et je me faufilais dans le bureau du coin du président pour tourner sur sa chaise, rêver.

Et maintenant, je tire tellement d’énergie des gens qui choisissent de travailler avec Lions + Tigers. Je suis juste en admiration devant leur travail, leur énergie et ce qu’ils apportent à notre communauté. Cela rend tout si satisfaisant.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? Eh bien, au cours des deux derniers mois, c’est certainement Zoom et Teams! Depuis le début de ma carrière de consultant, j’ai beaucoup travaillé depuis chez moi et notre entreprise est principalement virtuelle – donc cette nouvelle façon de travailler est un vieux chapeau pour nous. Mais établir des connexions exclusivement via un logiciel de vidéoconférence est un nouveau défi et je suis devenu extrêmement dépendant de cette technologie pour continuer à faire croître notre entreprise. (Le plug-in Snap Camera est également essentiel pour les meilleurs filtres).

(Photo gracieuseté de Brea Starmer)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi fonctionne-t-il pour vous? Lorsque nous ne nous abritons pas à la maison, je partage mon temps en tant que nomade entre les cafés, les bureaux de nos clients, notre espace de coworking au Riveter et mon She Shed (ci-dessus).

Quand j’ai réalisé que mon deuxième enfant allait voler mon bureau à domicile pour sa crèche, nous avons décidé de construire une «remise pour elle» dans ma cour avant. Ça a été une bouée de sauvetage avec des gamins à la maison. J’utilise mes fenêtres comme des tableaux blancs, j’ai une bonne webcam et je garde les meilleures collations. Les enfants viennent parfois se faufiler dans mes conférences téléphoniques et j’adore ça.

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) Oh, celui-ci est facile, il suffit de baisser vos attentes! Je plaisante (sorta). Il y a trois choses que je considère cruciales pour ma productivité: 1. Un partenariat solide avec mon mari, Andrew, où nous partageons les responsabilités grâce à une réunion d’enregistrement hebdomadaire, 2. L’utilisation religieuse d’une application ou d’un programme à faire pour tout garder documenté (j’aime Todoist), et 3. Je sous-traite tout ce que je peux me permettre de façon responsable.

Mac, Windows ou Linux? Windows pour toujours.

Kirk, Picard ou Janeway? J’ai tweeté une fois au nom d’un client en disant que «Klingon était de Star Wars», donc ce n’est peut-être pas mon problème.

Transporteur, Time Machine ou Cape d’invisibilité? Machine à remonter le temps. La valeur de savoir réellement l’avenir serait remarquable.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… Embauchez un groupe de mamans actives à fort impact en tant que groupe de réflexion. Le genre de compétences en résolution de problèmes et en créativité que nous devons utiliser quotidiennement pourrait résoudre de très nombreux problèmes.

J’ai une fois fait la queue pour… Une chance d’être sur “The Apprentice”. Rappelez-vous ce spectacle?

Vos modèles: Melinda Gates en raison de son plaidoyer pour les mères et les femmes du monde entier. Oprah pour avoir ouvert le monde à des conversations qu’aucun de nous n’a pu avoir avant qu’elle ne nous montre le chemin. Breeé Brown pour avoir dirigé avec recherche et cœur et provoqué une ère d’autoréflexion et d’empathie qui était absolument nécessaire. Localement, Amy Nelson, fondatrice de The Riveter, pour m’avoir montré comment être une authentique fondatrice. Et Sarah Peck, fondatrice de Startup Pregnant, pour avoir apporté la maternité sur le lieu de travail et nous avoir permis d’exiger mieux.

Le plus grand jeu de l’histoire Fastpitch. C’est un sport familial pour nous – mon père, mon frère et moi avons tous joué.

Meilleur gadget de tous les temps: Un mélangeur pour faire Piña Coladas.

Premier ordinateur: Mac. J’ai joué à «Oregon Trail» dans ma chambre en grandissant.

Téléphone actuel: Android Galaxy S10.

Application préférée: Podcast Addict (que je suis) ou Voxer (pour avoir envoyé des mémos vocaux à mon personnel et à mes copines).

Cause préférée: Je participe à l’école en plein air pour les enfants du primaire depuis l’âge de 16 ans. Je soutiens maintenant le programme en formant des lycéens à devenir des conseillers de camp. Je crois que les programmes de camps en plein air changent des vies et renforcent les compétences tout au long de la vie des étudiants à un âge critique, je soutiens donc http://www.ospreycamp.org/.

Technologie la plus importante de 2020: Les startups et les professionnels de la santé se sont concentrés sur la recherche d’un vaccin pour Covid-19.

Technologie la plus importante de 2022: Appelez-moi un idéaliste, mais je pense que notre monde post-Covid sera plus humain, plus empathique. Une tendance majeure pour les marques en ce moment est de savoir comment elles se connectent avec les clients numériquement – via des expériences virtuelles, des événements et des communautés. En 2022, la technologie axée sur l’approfondissement de ces relations sera cruciale.

Derniers conseils pour vos camarades geeks: Cherchez des moyens d’intégrer une pratique du courage dans votre vie. Trouvez d’autres personnes qui vivent comme vous le souhaitez et cherchez-les. La poursuite de l’intrépidité est une pratique qui dure toute la vie mais qui peut conduire à une existence beaucoup plus épanouissante. La vie est courte, il n’y a pas de temps pour occuper un emploi / une relation / un environnement qui ne fait pas de vous le meilleur.

Site Internet: Lions + Tigres

Twitter: @LionsTigersco

LinkedIn: Brea Starmer