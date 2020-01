Breaking Bad Season 4 avait un oeuf de Pâques intelligent X-Files

le Breaking Bad L’épisode de la première saison de la saison 4 présentait un œuf de Pâques X-Files qui est passé inaperçu par un grand pourcentage de téléspectateurs. Les X-Files ont initialement fonctionné de 1993 à 2002 avant d’être relancés pour deux saisons supplémentaires à partir de 2016. À cette époque, la série de science-fiction créée par Chris Carter a également donné naissance à deux longs métrages. Voici comment Breaking Bad a rendu hommage à la série bien-aimée avec un détail intelligent.

Avant de développer Breaking Bad, Vince Gilligan a été écrivain et producteur sur The X-Files. Le projet a servi de concert pour Gilligan et a ensuite co-créé le spin-off de X-Files, The Lone Gunmen. Le spin-off n’a pas dépassé une saison, mais il a donné à Gilligan l’occasion de concocter une histoire originale qui allait devenir Breaking Bad. La série AMC a été influencée par de nombreux éléments du premier grand projet de Gilligan. En fait, de nombreux membres de la distribution présentés dans The X-Files se sont rendus sur Breaking Bad, y compris ses deux personnages principaux, Bryan Cranston et Aaron Paul.

Gilligan a inclus de nombreux clins d’œil aux X-Files tout au long de Breaking Bad, mais l’un des plus intéressants est venu dans l’épisode de la saison 4, “Box Cutter”. Walter White (Cranston) a compris que Gus Fring (Giancarlo Esposito) avait l’intention de le remplacer par Gale Boetticher (David Costabile) dans le superlab meth. Pour contrecarrer ce plan, Walt a envoyé Jesse Pinkman (Paul) pour tuer Gale. L’épisode s’est concentré sur les moments qui ont suivi le meurtre de Gale aux mains de Jesse. Après que Jesse a tiré sur Gale dans la tête, le voisin de l’homme a appelé la police pour signaler le meurtre. La scène a mis un point d’honneur à montrer l’horloge de l’appartement de Gale qui indiquait 22h13. Cela peut sembler un détail inutile pour certains, mais les fans de The X-Files pourraient reconnaître l’importance de ce nombre.

Le nombre 1013 est fréquemment apparu lors de l’exécution de The X-Files. La date correspondante, le 13 octobre, a été utilisée pour l’anniversaire de Fox Mulder ainsi que la date de sortie du film The X-Files en 1998. La date est également apparue pour des moments importants au cours de divers scénarios. Le numéro lui-même a été utilisé par un certain nombre d’agents comme code de police. Cependant, l’utilisation du 1013 n’était pas une coïncidence.

Le créateur de X-Files, Chris Carter, a une société de production nommée Ten Thirteen Productions. La société porte le nom de son anniversaire qui se trouve être le 13 octobre, tout comme le personnage de David Duchovny. En utilisant 10:13 dans la scène du meurtre de Gale, Gilligan rendait hommage à son ancien patron tout en jetant un clin d’œil au projet qui a ouvert de nombreuses portes pour sa carrière. Si Gilligan n’a pas excellé pendant son temps sur The X-Files, Breaking Bad n’aurait probablement pas existé.

