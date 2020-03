Bright.md lève 8 millions de dollars pour des services de santé virtuels qui peuvent aider avec les soins liés à COVID-19 – .

Le PDG de Bright.md, Ray Costantini. (Photo Bright.md).

Bright.md a collecté plus d’argent pour son service de santé virtuel basé sur l’IA alors que la startup basée à Portland, en Oregon, aide à dépister les patients présentant des symptômes de type COVID-19.

B Capital et Seven Peaks Ventures ont mené une ronde de série C de 8 millions de dollars. Le financement total à ce jour est de 20,5 millions de dollars.

Fondée en 2012, la plate-forme SmartExam de Bright.md sert d ‘«assistant virtuel de médecin» aux prestataires de soins primaires, recueillant des informations auprès des patients qui soumettent des enquêtes cliniques, sélectionnent des pharmacies et saisissent des informations d’assurance. Un médecin reçoit ensuite une alerte et peut suggérer un traitement basé sur les réponses du patient en quelques minutes.

Le logiciel est destiné à aider les médecins à traiter les patients plus rapidement et plus efficacement sans les faire réellement entrer dans un bureau.

Bright.md a ajouté un outil d’évaluation COVID-19 aux modules existants de SmartExam dans la semaine suivant le premier cas américain signalé dans l’État de Washington. Depuis lors, ils ont aidé à identifier plus de 1 200 patients nécessitant une évaluation et des tests supplémentaires.

Ray Costantini, co-fondateur et PDG de Bright.md, a déclaré que le financement aidera à accélérer l’expansion du marché de l’entreprise au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus. Il a noté que SmartExam peut également aider les patients présentant des symptômes non liés à COVID-19 alors que les hôpitaux font face à des problèmes de capacité.

«Alors que les soins COVID-19 sont essentiels maintenant, les patients continuent de faire face à d’autres conditions et ont besoin d’un traitement. Naturellement, de nombreuses personnes ne voudront pas risquer de quitter leur domicile et d’être exposées au COVID-19 », a-t-il déclaré dans un communiqué. «Nous voulons mettre SmartExam à la disposition de tous les systèmes de santé du pays et du monde entier, car cela signifie que nous libérons leurs prestataires pour qu’ils traitent les patients les plus malades sans négliger le reste. Avec ce financement et cette équipe, et des investisseurs incroyablement favorables, nous sommes encore mieux équipés pour le faire. »

Karen Page, associée générale de B Capital, a rejoint le conseil d’administration de Bright.md grâce au nouveau financement.

L’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la demande de télémédecine. Les startups de Pacific Northwest healthtech telles que 98point6 fournissent également des services de santé virtuels similaires.

D’autres sociétés de technologies de la santé aident de différentes manières. Deux startups de Seattle, MDmetrix et TransformativeMed, travaillent ensemble pour offrir gratuitement des tendances et des informations aux hôpitaux pour les cas COVID-19.