Britt Provost d’Accolade sur les RH en tant qu’anthropologie et le rôle de la culture dans le succès d’une entreprise – .

Britt Provost, vice-président exécutif de People and Culture chez Accolade, voyageant dans l’Utah. (Photo gracieuseté de Britt Provost)

Britt Provost était intéressée à étudier l’anthropologie lorsqu’elle est allée à l’université, mais a fini par poursuivre un diplôme de premier cycle en histoire de l’art de l’Université de Washington et un MBA de l’Université du Colorado à Denver.

En fin de compte, après avoir occupé des postes de direction dans divers départements des personnes et de la culture – le nom mis à jour pour les ressources humaines – Provost a l’impression d’avoir atterri là où elle le voulait.

“J’adore l’anthropologie pour toutes les raisons que j’aime les RH: c’est l’étude de la culture, des coutumes et des traditions”, a déclaré Provost. «Je dois être [cultural anthropologist] Margaret Mead, mais dans un tout nouveau pays! »

Le mois dernier, Provost a pris le titre de vice-président exécutif de People and Culture chez Accolade, une société de technologie des soins de santé basée à Seattle. Elle occupait auparavant des postes comparables au sein de la société ed-tech Promethean et à Apptio, une entreprise de logiciels d’entreprise.

Provost est enthousiasmé par les conversations et les initiatives qui ont eu lieu ces dernières années dans l’espace RH. Cela comprend des efforts pour améliorer l’équité salariale en augmentant la transparence des salaires au sein des entreprises et entre les secteurs, et des programmes pour augmenter le nombre de femmes, de femmes de couleur et d’autres populations sous-représentées dans les postes de direction en augmentant leurs opportunités de formation en gestion.

Le travail n’est pas important uniquement au niveau individuel pour les personnes désireuses de nouvelles opportunités ou de meilleurs avantages, ou strictement au niveau macro pour améliorer l’égalité sociale.

“La culture d’une entreprise détermine vraiment si une entreprise va réussir ou non”, a déclaré Provost. Et dans son travail, «j’ai une responsabilité en tant qu’intendant et berger de la culture dans l’organisation.»

Elle applique une optique similaire aux changements spectaculaires qui ont lieu à Seattle, avec la croissance énorme alors que le secteur technologique de la ville continue de prospérer en raison de l’inégalité des revenus et des efforts pour conserver l’ambiance unique et la qualité de vie de la région.

“Tout comme une entreprise doit garder sa culture”, a déclaré Provost, “j’espère que le Nord-Ouest pourra faire de même.”

Nous avons rencontré Provost pour ce Working Geek, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Seattle

Types d’ordinateurs: MacBook Pro et un iMac à la maison

Appareils mobiles: iPhone 11 Pro Max

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: J’adore Bloomberg et Flipboard pour me tenir au courant. Pocket a été un ajout incroyable pour garder tous mes articles d’intérêt dans un seul endroit organisé. Google Keep pour les listes de contrôle et les notes. Et SoundHound est incroyable quand je suis en déplacement – il me semble toujours trouver une chanson que je veux garder.

Britt Provost au travail dans les bureaux de Accolade à Seattle. (Accolade photo)

Décrivez votre espace de travail. Pret à partir. Mon bureau est vraiment un sac à dos Wrap Top Timbuk2. Nous avons un plan de bureau ouvert dans l’ensemble de notre entreprise, et j’aime pouvoir être mobile et passer du temps avec nos employés et mon équipe, où que je sois.

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie de tous les jours? Je pense que vous devez vraiment être intentionnel sur la façon dont vous voulez vivre – je pense que mon travail et ma vie sont assez mélangés. Cela dit, je travaille très dur pour me recharger et rester résiliente. J’ai commencé à pratiquer une «désintoxication numérique» du vendredi soir au dimanche matin où je limite vraiment mon utilisation du téléphone, du courrier électronique et des réseaux sociaux. J’essaie de passer plus de temps face à face avec les gens, avec l’écran loin.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? LinkedIn et Twitter. LinkedIn est un incontournable dans mon entreprise et c’est un excellent égaliseur. Vous pouvez vous connecter et interagir avec vos icônes de carrière de manière incroyable. Twitter a été une surprise; J’ai rencontré plus de personnes sur la plateforme qui sont devenues des amis dans la vie réelle que tout autre outil de médias sociaux.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? Je suis en quelque sorte obsédé par le fait de classer les choses qui nécessitent plus d’action et de répondre à ce que je peux tout de suite. Équilibrer le courrier électronique et Slack est toujours un art que j’essaie de maîtriser. J’adore les outils, mais cela ressemble à deux fois le travail et l’organisation.

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? Beaucoup. Je suis en train d’embaucher dans un nouveau travail en ce moment, donc c’est assez complet. Ce que j’ai aimé de mon temps dans ce rôle jusqu’à présent, c’est de rencontrer tous les membres de notre équipe, partout au pays. Leur passion pour ce que nous faisons est si contagieuse, donc c’est moins comme des réunions de travail et plus comme rencontrer de vieux amis qui vous accueillent dans votre nouveau quartier.

Provost aime frapper reset en sortant dehors. (Photo gracieuseté de Britt Provost)

Comment dirigez-vous les réunions? L’une de mes valeurs est d’être bref, brillant et disparu. J’aime diriger des réunions qui vont au fond et se terminent avec une idée claire des meilleures actions à venir pour nous. Je suis également un grand fan de la visite, en particulier pour les membres de l’équipe. N’attendons pas la prochaine réunion prévue, et vous pouvez toujours obtenir toute mon attention s’il y a du café.

Uniforme de travail quotidien? Jeans, coque noire et veste noire. J’aime plaisanter en m’habillant comme une ecchymose: noir et bleu. Les couleurs vont toujours ensemble et ça voyage bien. Moins j’y pense, mieux c’est!

Comment prenez-vous du temps pour vos amis / famille? C’est très important pour moi et j’ai de la chance pour le groupe que j’ai dans ma vie. Mes frères sont toujours super à l’enregistrement et nous avons un temps et un espace habituels lorsque nous nous connectons. Je parle à mes parents au téléphone plusieurs fois par semaine. Je dois y revenir, mais j’organisais le dîner du dimanche avec des amis. C’était un excellent point de connexion régulier, surtout lorsque je voyageais. En cas de doute, je prends le petit déjeuner avec des amis. Il n’y a rien de mieux que le petit déjeuner.

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous. Je grimpe des choses et prends des photos tout au long de l’aventure. Je ne suis pas un grimpeur hardcore, mais une bonne randonnée est toujours sur ma liste. J’essaie de me rendre régulièrement en Alaska et dans le sud de l’Utah, et nous avons tellement de chance avec tout ce que nous avons dans notre arrière-cour, comme le parc national olympique. Il n’y a rien de mieux que d’être dehors.

Un tir du prévôt du glacier Hayes en Alaska. (Photo gracieuseté de Britt Provost)

Qu’écoutes-tu? J’adore la station de radio KNKX: “jazz, blues et NPR news”. Nous avons tellement de chance d’avoir cette ressource locale et je me connecte aussi souvent que possible.

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? Comme je l’ai mentionné ci-dessus, j’adore Bloomberg et Flipboard. Harvard Business Review a été un investissement indispensable pour moi – j’apprends tellement de leurs ressources.

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? J’ai lu beaucoup de bouddhistes tibétains américains Pema Chodron récemment, avec quelques mystères / thrillers entre les deux. En fait, j’ai revu beaucoup de Sherlock Holmes et d’Hercule Poirot d’Agatha Christie, qui sont des classiques.

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Plus un hibou, quand je n’ai pas de contraintes.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Dans la foret! Et, sauf cela, il se promène. Je vis au centre-ville et je viens de vendre ma voiture, donc tout le temps à pied en ville est super productif pour moi.

Quel style de travail aimeriez-vous en savoir plus ou imiter? J’admire vraiment Pat Wadors, directeur des ressources humaines pour ServiceNow, une entreprise de cloud computing basée à Santa Clara, en Californie. Elle est pratique, inspirante et l’une des premières dirigeantes que j’ai entendu parler de l’importance de la grâce dans ce que nous faisons au travail.