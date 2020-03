Brooklyn Nine-Nine Saison 2 Episode 14: Jake arrête le patron de sa petite amie

Brooklyn Nine-Nine saison 2 épisode 14 “The Defence Rests” a vu Jake prendre des mesures pour sauver une relation avec Sophia – qui se termine par l’arrestation de son patron. Brooklyn Nine-Nine suit les excentriques qui composent le titre New York enceinte. La sitcom a fait ses débuts en 2013 et a été initialement vendue comme véhicule vedette pour Andy Samberg, mais avec le temps, elle est devenue plus un ensemble, avec un casting de soutien qui comprend Stephanie Beatriz, Terry Crews et Joe Lo Truglio.

Brooklyn Nine-Nine a couru pendant cinq saisons sur Fox, mais après une brève frayeur lorsqu’elle a été annulée, elle a trouvé une nouvelle maison sur NBC. La série a commencé à diffuser sa septième saison au début de 2020 et la saison 8 a déjà reçu le feu vert. Le spectacle est également célèbre pour la douce romance entre Samake’s Jake et son collègue flic Amy (Melissa Fumero, Gossip Girl), qui ont mis quelques saisons à se réunir.

Dans Brooklyn Nine-Nine saison 2 épisode 14 “The Defence Rests”, Jake était toujours en relation avec l’avocate Sophia. Il craint qu’elle ne devienne distante et ses craintes se confirment lorsqu’elle révèle que son patron Geoffrey (Chris Parnell, Rick And Morty) ne lui attribuera pas de bonnes affaires parce qu’elle sort avec un flic. Elle suggère une «pause», mais Jake propose un plan pour charmer Geoffrey en se présentant non invité à un événement avec Terry à sa suite. Ses recherches sur les passe-temps de Geoffrey se retournent contre eux, mais ils se lient rapidement pour faire des paris stupides et tout se passe bien … jusqu’à ce qu’il marche sur Geoffrey sniffant de la cocaïne dans la salle de bain. Jake l’arrête devant tout le monde, au grand dam de Sophia.

Ailleurs sur Brooklyn Nine-Nine saison 2 épisode 14, Captain Holt est confronté à un dilemme. Son ennemi mortel Wuntch a besoin d’une lettre de recommandation de sa part pour une promotion à Boston, mais après avoir lutté avec la décision – et avoir réalisé qu’il lui est avantageux de la faire partir – il lui donne la lettre. Malheureusement, c’était un bluff de la part de Wuntch et sa recommandation lui a plutôt permis une promotion au sein du NYPD, lui donnant encore plus d’autorité sur lui. Gina et Charles ont également discuté du plan de son père pour épouser sa mère, mais après avoir été forcée de discuter de cœur à cœur avec Boyle senior, elle donne au mariage sa bénédiction.

Brooklyn Nine-Nine l’épisode 14 de la saison 2 se termine avec Sophia agissant en tant qu’avocate de Geoffrey, qui n’aide pas son propre cas en admettant ouvertement être sous cocaïne. Sophia finit par rompre malgré Jake déclarant qu’il est prêt à travailler pour faire durer la relation. La dernière scène montre Jake, Holt et Terry se plaindre autour d’un verre, bien que Terry déclare qu’il est fier de Jake pour avoir fait l’effort de sauver la relation, même si cela n’a pas fonctionné.

