Brutal Ice Kill de Jason X: cela peut-il vraiment arriver? | .

Jason X a pris Jason Voorhees du vendredi 13 franchise dans l’espace pour ce qui pourrait très bien être son versement le plus ridicule, mais l’une des victimes de Jason a attiré l’attention de Mythbusters, et ils ont juste dû l’essayer.

Bien que la franchise dans son ensemble fasse sans aucun doute partie du sous-genre slasher de l’horreur, mais l’ajout d’éléments de science-fiction dans Jason X a fait certaines des meilleures et des pires fonctionnalités du film. Sorti en 2001, Jason X a été réalisé par James Isaac et écrit par Todd Farmer. Il a joué Kane Hodder dans sa quatrième et dernière apparition en tant que Jason Voorhees aux côtés de Lexa Doig, Lisa Ryder et Chuck Campbell.

Jason X n’a ​​pas réussi à réaliser beaucoup de bénéfices, avec son budget d’environ 14 millions de dollars ne rapportant que 16,9 millions de dollars au box-office. Les critiques n’étaient pas beaucoup mieux, mais certaines des tueries du film étaient suffisantes pour mettre les fans de Jason sur pied, et ont même abouti à une expérience scientifique assez soignée grâce à l’équipe de construction de Mythbusters: Grant Imahara, Kari Byron et Tory Belleci.

Dans la scène, Jason (Hodder) finit par attaquer Adrienne (Kristi Angus) après avoir complètement dégelé de son sommeil cryogénique, et pousse son visage dans une cuve d’azote liquide, puis écrase toute sa tête sur une table à proximité, la tuant instantanément . Bien que ce ne soit pas la mort la plus sanglante, car Adrienne était gelée comme un glaçon avant l’impact, la tuerie a attiré l’attention du public et est largement considérée comme l’une des meilleures morts de toute la franchise en raison de sa nature imaginative et spontanée. Cela met également en évidence la propension de Jason à utiliser son environnement, et dans l’espace, il y a des jouets futuristes intéressants avec lesquels jouer.

Lors de la saison Mythbusters 2009, épisode 129, intitulé “Hurricane Windows”, l’équipe de construction a cherché à prouver ou à réfuter s’il serait possible de geler la tête de quelqu’un dans de l’azote liquide, puis de le briser en morceaux. Ils ont décidé de commencer le test avec cinq secondes, puis d’augmenter en fonction des besoins. Afin de terminer le test, Grant a construit un marteau robotique qui simulerait des objets brisés sur le comptoir comme Jason l’a fait dans le film. L’équipe a ensuite créé quatre têtes différentes réalisées à l’aide d’un moule du buste de Kari. Trois têtes étaient faites de gel balistique, et chacune d’entre elles contenait un véritable analogue de crâne humain et de matière cérébrale. La quatrième tête était entièrement faite de glace. Le contrôle du test a été effectué avec une tête de glace et une tête de gel balistique à température ambiante. La tête de glace s’est brisée. La tête de gel balistique, à température ambiante, a subi un minimum de dommages par le marteau sans introduction d’azote liquide.

Afin de simuler ce qui a été montré dans Jason X, la deuxième tête de gel a été plongée dans de l’azote liquide pendant cinq secondes et a montré des résultats similaires au contrôle; une partie de la tête s’est brisée, mais pas complètement. La troisième tête de gel balistique a été plongée pendant cinq minutes dans l’azote liquide, mais elle ne s’est pas complètement brisée. Pour réessayer, l’équipe de construction a testé l’expérience en utilisant deux vraies têtes de porcs afin d’obtenir une sensation similaire à la chair et aux os humains. Une tête a été plongée dans de l’azote liquide pendant cinq secondes et l’écrasement n’a fait qu’aplatir le museau. Le deuxième a été submergé pendant quinze minutes et n’a pas complètement éclaté, donc à ce moment-là, les Mythbusters ont complètement détruit l’une des tueries les plus brutales de la vendredi 13 la franchise.

