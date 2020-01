Bryan Cranston stars dans la publicité du Super Bowl d’Absurd Mountain Dew qui refait briller

Le Super Bowl 54 arrive bientôt. Il y a un match de football, bien sûr, mais un autre gros tirage pour l’événement sont toutes les publicités. Nous en avons maintenant vu un autre, alors que Mountain Dew a sorti sa publicité commerciale pour le gros gibier avec sa nouvelle version zéro sucre.

Mountain Dew a recruté Bryan Cranston de Breaking Bad pour l’annonce, qui voit l’acteur refaire le “Voici Johnny!” scène de The Shining, en gros. Cranston incarne Jack Torrance dans cette horrible scène où il essaie de tuer sa femme. Sauf dans cette version, Cranston offre à sa femme un Mountain Dew Zero, et elle accepte et tout va bien. Phew.

Assurez-vous de rester jusqu’au bout pour une surprise spéciale assez énervante. Voici la vidéo:

Mountain Dew n’est pas la première entreprise à publier son annonce Super Bowl au début – consultez le résumé de GameSpot de toutes les publicités révélées jusqu’à présent. Le diffuseur du Super Bowl Fox facture 5,6 millions de dollars pour 30 secondes de temps d’antenne pendant le Super Bowl, donc cette nouvelle annonce de Mountain Dew et le reste ne sont pas venus bon marché.

Le Super Bowl 54 aura lieu le dimanche 2 février au Hard Rock Stadium de Miami. Les 49ers de San Francisco affronteront les Chiefs de Kansas City dans ce qui devrait être un match riche en action et riche en scores.

Chaque année, EA Sports publie les résultats de sa simulation du Super Bowl, mais cela n’est pas encore arrivé. La simulation a un bilan inégal, donc même lorsque les résultats arrivent, il y a une bonne raison d’en douter.