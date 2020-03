Brydge montre comment son clavier et son trackpad Pro + utiliseront les fonctionnalités de l’iPadOS 13.4

Parallèlement à son nouvel iPad Pro et Magic Keyboard avec trackpad, Apple a dévoilé cette semaine la prise en charge du trackpad dans iPadOS 13.4. Cela signifie qu’en plus d’utiliser le Magic Keyboard d’Apple, la plupart des autres trackpads et souris peuvent également être utilisés avec iPadOS.

Le célèbre fabricant d’accessoires Brydge a partagé une nouvelle vidéo montrant comment son prochain Brydge Pro + s’intégrera avec la prise en charge complète du trackpad dans iPadOS 13.4. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir l’accessoire Brydge utilisé avec certaines des nouvelles fonctionnalités du trackpad telles que l’édition de texte précise, les gestes pour le multitâche, etc. Brydge dit également que son trackpad autonome pourra exploiter ces fonctionnalités.

Le Brydge Pro + a battu Apple au poing avec son annonce en janvier. Il suit le langage de conception de Brydge, avec une construction en aluminium visuellement similaire à un MacBook. Alors que le folio Magic Keyboard d’Apple présente un design flottant en porte-à-faux, le Brydge Pro + est plus traditionnel avec une charnière réglable classique.

Le Brydge Pro + présente un avantage majeur par rapport au Magic Keyboard d’Apple: la tarification. L’accessoire Brydge coûte 199,99 $ pour l’iPad Pro 11 pouces et 229,99 $ pour l’iPad Pro 12,9 pouces. Pendant ce temps, le Magic Keyboard coûte 299 $ pour le 11 pouces et 349 $ pour l’iPad Pro 12,9 pouces. Le Pro + devrait être livré à la mi-avril, tandis que le Magic Keyboard est prévu pour mai.

Bien sûr, la principale question sera de savoir comment les deux se comparent dans une utilisation réelle et si Apple vaut la prime. En termes de design, je suis beaucoup plus intrigué par le Magic Keyboard, mais nous aurons une comparaison complète une fois que les deux produits seront disponibles. Pour l’instant, faites-nous savoir ce que vous pensez de chacun dans les commentaires.

