BT, Vodafone, Plusnet et plus – quelles sont les meilleures offres haut débit ce week-end?

C’est une partie énorme de votre vie, assis dans le coin de votre maison, alimentant toutes vos activités numériques … mais trouver les bonnes offres haut débit n’est pas aussi facile que cela puisse paraître.

Avec autant de FAI opérant maintenant au Royaume-Uni, les options sont désormais illimitées. Cela signifie qu’il ne faut pas longtemps pour se retrouver avec vingt onglets alignés sur votre écran essayant de comparer les vitesses, les prix, les incitations et les noms étranges des forfaits haut débit (pack Ultimate Oomph, n’importe qui?).

Heureusement, si vous avez de meilleures choses à faire ce week-end que de trier votre Internet, et nous pouvons vous imaginer, nous sommes là pour vous aider un peu. Ci-dessous, nous avons compilé les cinq meilleures options, allant des offres haut débit en fibre optique aux options TV, afin que vous puissiez trouver votre forfait idéal.

Les 5 meilleures offres haut débit disponibles actuellement:

1. L’offre haut débit la moins chère

Fibre Plusnet Unlimited | 18 mois | Vitesse moyenne de 36 Mo | Appels gratuits aux clients Plusnet | 22,99 £ par mois | Activation GRATUITE | £ 75 cashback

Nous vous proposons actuellement l’une des offres haut débit sur fibre les plus attractives du marché. Vous bénéficiez d’une remise de 75 £, d’une activation gratuite et d’appels fixes gratuits vers les clients Plusnet. Sans oublier que le prix de votre location haut débit et ligne n’augmentera pas pendant votre contrat. N’oubliez pas de soumettre votre demande de remboursement dans les deux mois suivant l’activation de votre compte.

2. La meilleure offre de fibre optique à large bande

Vodafone Superfast 2 | 18 mois | 63 Mo vitesse moyenne | GRATUIT dès le départ | 23,95 £ par mois (21,95 £ pour les clients existants)

Vodafone est parti et a sorti une affaire de haut débit leader du marché. Ne payez que 23,95 £ par mois et rien d’avance et vous pouvez obtenir une vitesse moyenne énorme de 63 Mo. Et, si vous avez votre contrat téléphonique avec Vodafone, vous ne paierez que 21,95 £. Cela fonctionne comme le meilleur prix pour Internet.

3. Une carte-cadeau exclusive avec TalkTalk

Haut débit fibre optique TalkTalk | 18 mois | Vitesses moyennes 38 Mo | Location de ligne incl. | Activation GRATUITE | £ 22.95pm | Carte-cadeau Amazon.co.uk de 40 £

Avant même d’obtenir le bon, c’est une excellente offre globale. Pas de frais initiaux, des factures mensuelles à seulement 22,95 £ et, surtout, des vitesses moyennes de 38 Mo. Incluez ensuite le fait que, exclusivement pour les lecteurs TechRadar, vous pouvez obtenir une carte-cadeau de 40 £ pour Amazon.co.uk, M&S, Tesco ou une Mastercard et c’est un vrai gagnant.

4. Obtenez le package complet avec des offres haut débit et TV

Virgin Media Big Bundle | 12 mois | 54Mb vitesse moyenne | Appels de fin de semaine | Configuration de 35 £ | £ 33 par mois

Si vous pouvez obtenir Virgin où vous vivez (et c’est un gros si), alors il est difficile de passer outre cette brillante affaire de large bande. Pour seulement 33 £ par mois, vous obtenez … une respiration profonde … 54 + Mb câble haut débit, un bouquet Mixit TV avec plus de 110 chaînes, des applications pour iPlayer, Netflix et YouTube, une boîte Virgin TV TiVO pour enregistrer et mettre en pause la télévision en direct, appels de week-end inclus vers les lignes fixes britanniques et Virgin Mobiles.

5. Des vitesses plus rapides pour moins avec BT

BT Superfast Fibre 2 | 24 mois | Moy. vitesse 67Mb | Appels PAYG | Livraison à 10 € | £ 29.99pm + £ 80 Mastercard

BT est le fournisseur de haut débit le plus populaire sur le marché, et cela doit simplement être son meilleur plan de valeur. C’est l’option améliorée de BT, avec des vitesses moyennes de 67 Mo, mais maintenant le prix a été ramené à 29,99 £. Associez-le à la Mastercard de 80 £ et BT vous offre une bonne affaire.