Bubble Bobble 4 Friends Review: Fun d’arcade mignon et simple

En regardant l’état de l’industrie du jeu vidéo aujourd’hui, vous seriez pardonné de penser que l’ère du jeu d’arcade est révolue depuis longtemps. Le marché est dominé par de grands noms, d’énormes réalisations techniques et des récits profonds. Même les jeux indépendants qui gagnent du terrain le font parce qu’ils laissent un impact profond sur l’industrie, soit parce qu’ils trouvent de nouvelles méthodes uniques de narration, repoussent les limites de ce que leurs genres pourraient faire, ou tout simplement atteignent un haut niveau d’excellence dans le jeu. conception. Dans un monde avec tant de titres visionnaires, il serait facile d’oublier où l’industrie a commencé. Mais les jeux vidéo ne seraient pas là où ils sont maintenant – en fait, ils ne seraient probablement pas n’importe où du tout – sans les arcades. Bubble Bobble 4 Friends ramène les joueurs à ces humbles racines dans une tentative de revigorer l’héritage tranquillement durable de l’ancien classique d’arcade.

Bubble Bobble 4 Friends est tout simplement un jeu Bubble Bobble. Si vous avez déjà interagi avec la franchise auparavant, vous savez à quoi vous attendre maintenant. Les joueurs contrôlent de petits dragons mignons qui peuvent faire exploser des bulles qu’ils utilisent pour piéger les ennemis. Faire sauter une bulle détruit l’ennemi à l’intérieur, et quand il n’y a plus personne pour s’opposer à vous, vous continuez à parcourir les niveaux de plate-forme à écran unique encadrés tout le long. Comme son nom l’indique, Bubble Bobble 4 Friends prend en charge la coopération à quatre joueurs, et il est également livré avec un portage du jeu d’arcade original de 1986. Cependant, cela ne prend en charge que deux joueurs.

Bubble Bobble 4 Friends possède 100 niveaux; ceux-ci sont divisés en groupes de dix. Il serait malhonnête d’appeler ces groupes des «mondes» ou quelque chose de similaire, car la portée du jeu est assez limitée. Le jeu se déroule entièrement dans une chambre d’enfant au milieu de la nuit; chaque “monde” est une zone différente de la chambre, comme une étagère ou un château de poupée. Cela signifie que les réglages des niveaux sont si indistincts qu’ils sont pratiquement indiscernables; les seules caractéristiques qui définissent chaque niveau sont la bordure qui l’entoure et l’arrière-plan, qui sera toujours la même chambre d’enfant. De plus, comme il fait nuit, le tableau de la chambre en arrière-plan est assombri; heureusement le gameplay au premier plan évite un sort similaire. Comme défauts, avoir un fond sombre est très mineur, mais quelque chose d’un peu plus intéressant qu’une pièce sombre aurait pu être agréable.

En ce qui concerne le gameplay, c’est parfaitement inoffensif. Bubble Bobble 4 Friends répète la formule classique de Bubble Bobble en laissant les joueurs rouler sur leurs bulles. Cela va de pair avec l’autre nouveau mécanicien notable, les courants d’air. Chaque niveau est rempli de courants d’air qui soufflent dans une variété de directions différentes, comme l’indiquent les petites particules en mouvement à l’arrière-plan. C’est une autre raison pour laquelle le fond sombre n’est pas trop mauvais; il incombe au joueur d’être conscient de la façon dont le vent souffle, surtout s’il doit faire monter ses bulles dans un endroit difficile à atteindre. Les bulles d’équitation fonctionnent très bien pour la plupart, mais elles peuvent être un peu difficiles à contrôler, car vous rebondissez aussi longtemps que vous vous tenez sur l’une d’elles. Il y a des défis de plate-forme décents mis en place autour de ces courants d’air, mais il semble qu’ils auraient pu être explorés un peu plus loin.

Une bulle sera affectée par le courant dès sa formation, même s’il y a un ennemi à l’intérieur. Cela signifie que même si vous faites bouillonner un ennemi, vous ne pourrez peut-être pas atteindre et faire éclater la bulle avant qu’elle ne soit emportée. Cela ne se produit pas aussi souvent qu’il le pourrait, car la portée de votre soufflage de bulles est terriblement courte, surtout par rapport au jeu d’arcade sur lequel vous pouvez basculer à presque n’importe quel moment. La portée n’est souvent pas un obstacle jusqu’aux niveaux ultérieurs, mais cela peut être tout à fait le problème lorsqu’il s’agit de combats de boss.

Les patrons apparaissent à la fin de chaque «monde», et ils partagent chacun une philosophie de conception cohérente; un orbe avec deux membres et un visage, enveloppé dans une sorte de cape. Ces conceptions sont peu impressionnantes et identiques, mais les combats eux-mêmes sont assez distincts, allant de assez faciles à décemment difficiles à étonnamment brutaux. A la fin de “world” five, les joueurs combattent le principal antagoniste, un sorcier nommé Bonner. Une fois Bonner vaincu, le joueur déverrouille le mode difficile, où il trouve l’autre moitié du jeu. Les “mondes” sont les mêmes en mode difficile, mais les dispositions de niveau sont différentes et peuplées d’ennemis plus agressifs. De plus, lorsque vous battez un boss, vous débloquez une capacité spéciale qui se rapporte, au moins tangentiellement, au boss que vous venez de vaincre. Ces pouvoirs peuvent être des avantages comme des bulles spéciales qui déclenchent des éclats de foudre lorsqu’ils sont frappés, ou la capacité d’arrêter temporairement tous les courants d’air. Chaque puissance n’a qu’un certain nombre d’utilisations, qui peuvent être reconstituées en collectant des fruits qui sont lâchés par les ennemis vaincus. Si vous collectez chaque lettre dispersée dans le “monde” du boss, vous pouvez former le mot “EXTENSION” qui améliore la capacité spéciale de ce monde en lui donnant plus d’utilisations maximales.

Bubble Bobble 4 Friends n’est pas un jeu long ni difficile. Lorsque vous manquez de vies, vous avez la possibilité de reprendre au début de la scène sur laquelle vous êtes mort, ce qui signifie que si vous ne vous souciez pas profondément de votre total de points, ce n’est vraiment qu’une question de patience. Vous pouvez jouer tout au long du mode normal en une seule séance, et puisque le mode difficile est la même quantité de contenu, il peut être battu dans le même temps, en supposant que vous pouvez supporter l’augmentation de la difficulté. Les combats de boss sont vraiment les seules choses qui vous donneront un défi significatif, et même alors, ils sont assez aléatoires. Il est tout à fait concevable qu’un joueur suffisamment qualifié puisse voir tout ce qu’il y a à voir en bien moins de cinq heures.

Pourtant, malgré tous ses défauts, c’est Bubble Bobble. Ce n’est pas le meilleur jeu de Bubble Bobble, mais c’est toujours Bubble Bobble. C’est une diversion charmante mais brève et elle peut être vraiment divertissante pendant un petit moment. L’inclusion du jeu original est également une belle touche. Bubble Bobble 4 Friends est loin d’être un jeu parfait, et il ne fera pas partie des dix meilleures listes de quiconque, mais c’est plus que suffisant pour ce qu’il est. Si vous vous sentez nostalgique du bon vieux temps de l’éclatement des bulles, Bubble Bobble 4 Friends pourrait bien être le jeu pour vous.

Bubble Bobble 4 Friends sort le 31 mars 2020 pour la Nintendo Switch. Un code de téléchargement numérique a été fourni à . à des fins d’examen.