Bulletin de rendement annuel Apple Six Couleurs de Jason Snell: les accessoires portables, la qualité des logiciels a besoin d’une école d’été

Jason Snell a publié son rapport annuel Six Colors couvrant les performances d’Apple en 2019, et cette année, il comprend des réponses de moi et de mon collègue . Benjamin Mayo. Allez le lire maintenant et revenez!

Les notes finales sont basées sur les notes de 65 participants que Jason décrit comme «des écrivains, des éditeurs, des développeurs, des podcasteurs et d’autres personnes qui passent énormément de temps à penser à Apple». La catégorie Wearables d’Apple se classe au premier rang (4,6 / 5) tandis que la qualité des logiciels et Apple TV cravate pour le pire (2,7 / 5).

Consultez les résultats du bulletin pour voir comment toutes les autres catégories se sont installées au milieu. Le bulletin de suivi suit la façon dont chaque catégorie a été évaluée au fil des ans, et cette année, il y a aussi un tableau de comparaison de l’année.

Pour comprendre la pensée derrière la façon dont chaque catégorie est notée, Jason inclut les commentaires de divers contributeurs. Comme 30 000 mots de réponses se résumaient en quelque sorte à 6 500 mots consommables.

J’essaierai d’être beaucoup plus concis l’année prochaine, mais pour l’instant, je pensais partager mes réponses textuelles avec les lecteurs de .. Je n’ai pas consigné mes propres notes, mais vous pouvez avoir une idée de mes sentiments envers chaque catégorie.

HomeKit

Je suis absolument un passionné de HomeKit. Rien n’a éclaté en 2019 pour changer cela, mais c’était aussi une année où le plus gros ajout de HomeKit était les téléviseurs HomeKit.

Je suis très satisfait de mon téléviseur LG OLED d’il y a quelques années, et LG n’était pas aussi généreux que Vizio à apporter la prise en charge de HomeKit aux téléviseurs plus anciens. Pour cette raison, je n’ai jamais fait l’expérience de HomeKit sur un téléviseur (sans méthodes peu fiables comme HomeBridge), donc c’était en grande partie un problème de statu quo pour moi.

Les sonnettes HomeKit sont devenues une chose, mais Netatmo a raté son objectif de sortie pour 2019 et le matériel de plusieurs centaines de dollars de Robin Telecom ressemble à un prototype.

Apple nous a surpris à la fin de l’année avec leur inclusion dans une nouvelle initiative visant à créer une norme pour la maison intelligente avec d’autres grands acteurs de la maison intelligente, mais il est trop tôt pour savoir comment cet effort se déroulera.

Prestations de service

Apple TV + a eu un lancement bien accueilli (à l’exception des critiques) qui a été amélioré par une année de promotion gratuite pour les nouveaux clients iPhone. Je n’ai pas essayé les nouvelles émissions depuis la fin du premier tour, mais je paierai probablement pour voir les deuxièmes saisons des émissions de lancement.

Apple Arcade est également un succès surprise sur le prix et la variété des jeux.

Apple News + a besoin d’une mise à niveau majeure de la deuxième année. Malgré des tonnes d’améliorations mineures, ce n’est juste une bonne affaire pour personne.

Apple Music a commencé l’année en bonne santé et s’est terminée avec une année surprise dans la fonction de révision qui n’incluait pas seulement 2019.

Le stockage iCloud reste un service incontournable pour moi, en particulier à cause d’iCloud Photos et d’iCloud Drive. Cependant, tout le monde veut voir le niveau gratuit offrir plus de stockage, et peut-être même des plans supérieurs à 2 To.

Heureusement pour Apple, News + n’est pas si médiocre qu’il ruine d’autres excellents services Apple.

Apple TV

Apple TV HD et Apple TV 4K vont bien, mais les deux sont très chers par rapport aux décodeurs intelligents comparables. Pas de récompense pour avoir ignoré ce problème.

tvOS 13 s’est amélioré avec les jeux Apple Arcade, mais la fonctionnalité multi-utilisateurs tant demandée par Apple pourrait tout aussi bien ne pas avoir été livrée. Il est si limité et mal mis en œuvre que je ne peux pas raisonnablement demander à ma famille de l’utiliser.

Les téléviseurs intelligents AirPlay 2 et l’application TV à venir sur Samsung, Roku, Fire TV et d’autres plates-formes ont compensé la fin de l’année pour Apple TV et tvOS. Espérons que l’année prochaine, une plus grande attention sera accordée aux prix et au matériel de l’Apple TV.

Wearables

Quant aux accessoires portables, quelle année 2019 a été. Les AirPod de deuxième génération ont été lancés à temps pour remplacer les AirPod d’origine qui avaient du mal à tenir une charge, Beats Powerbeats Pro a montré comment la technologie AirPod pouvait être utilisée dans les écouteurs de fitness et AirPods Pro a révélé ce que les AirPod de nouvelle génération pouvaient faire.

Beats a également publié des écouteurs Solo Pro avec suppression du bruit et transparence, mais apportant cette même technologie à AirPods Pro a immédiatement éclipsé Solo Pro.

Apple Watch

L’Apple Watch Series 4 a été un tel bond en avant pour le produit que j’étais convaincu que nous ne verrions pas de série 5. Nous n’en avions pas besoin. Nous voyons quelqu’un qui a découvert une maladie cardiaque avec l’ECG intégré chaque semaine, et Apple a considérablement augmenté le nombre de pays ECG en 2019.

Nous avons quand même eu la série 5. Ce ne fut pas un autre bond de géant. Comment est-ce possible? Il y avait trois nouvelles fonctionnalités: affichage permanent, boussole intégrée et appels d’urgence internationaux.

L’affichage permanent est une fonctionnalité digne d’une nouvelle série à elle seule. Ce n’est pas parfait et il doit prendre en charge plus d’applications, mais c’est un moment marquant dans l’histoire de l’Apple Watch.

La série 5 conserve également les mêmes caractéristiques exceptionnelles que la série 4, introduit des modèles en titane et ramène le modèle en céramique blanche.

Une plus grande indépendance de l’iPhone reste une opportunité, mais l’Apple Watch n’a pas pris l’année de congé malgré pratiquement aucune concurrence.

Autre point important: l’Apple Watch Series 3 est restée dans la gamme à partir de 199 $, correspondant au prix des Fitbits moins impressionnants.

iPad

2019 a été une année logicielle majeure pour l’iPad avec iPadOS 13. L’écran d’accueil redessiné brille vraiment sur le modèle 12,9 pouces, et Sidecar de macOS Catalina m’a été très utile.

Nous devrons attendre et voir si le changement de nom se maintient en 2020 avec iOS 14.

En ce qui concerne le matériel, nous avons passé toute l’année avec les modèles iPad Pro 2018 haut de gamme, et c’était tout à fait correct. Apple l’a sorti du parc avec les modèles iPad Pro 2018.

Nous avons également gagné l’iPad de 10,2 pouces à 329 $, l’iPad Air de 10,5 pouces et l’iPad mini mis à jour. Chaque iPad fonctionne désormais avec une version de l’Apple Pencil ou du Logitech Crayon, et chaque iPad qui n’est pas le mini fonctionne avec un Smart Keyboard.

Pour ma famille, la gamme de prix et les mises à jour matérielles signifient que tout le monde a son propre iPad sans se fier aux mains.

Les utilisateurs de Mac souhaitent toujours voir l’iPad devenir plus performant, même si l’écart est plus étroit que jamais.

iPhone

L’année a commencé par une correction majeure des prévisions de bénéfices d’Apple en raison de chiffres de ventes d’iPhone mal prévus. Des programmes d’échange créatifs et des améliorations du processus de mise à niveau dans les magasins Apple ont suivi.

Chaque changement mis en œuvre serait le bienvenu dans n’importe quelle année, mais il a été clairement déclenché par le trimestre décevant des Fêtes 2018. À l’avenir, il sera plus facile de financer ou de passer à un nouvel iPhone à tout moment. Cela peut être l’héritage de l’iPhone XR et de l’iPhone XS.

De nouveaux iPhones sont lancés vers la fin de l’année et Apple a corrigé son problème iPhone avec plusieurs correctifs.

L’iPhone 11 a remplacé l’iPhone XR, commercialisant correctement le modèle d’entrée de gamme comme iPhone principal et non comme sous-niveau. Il a également commencé à un prix inférieur en dépit d’être un meilleur téléphone dans tous les départements.

iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max étaient correctement positionnés comme modèles haut de gamme (comme l’iPhone X d’origine). Au prix de perdre 3D Touch, les deux modèles ont également connu des améliorations importantes de la durée de vie de la batterie. L’iPhone le plus cher a désormais la meilleure autonomie de la batterie!

Il était sans doute trop tôt pour se préoccuper de la 5G en septembre 2019, même si certains téléphones Android la prenaient déjà en charge. Mais les iPhones de septembre 2019 sont vendus pendant la majeure partie de 2020, et nous voyons la 5G apparaître sur de nouveaux marchés à un rythme surprenant.

Les gens utilisent également leurs iPhones coûteux pendant plus d’un an. Le fait est qu’Apple comptait sur Intel pour les puces 5G tout en luttant contre Qualcomm devant les tribunaux. Heureusement, cela a été résolu avant la fin de l’année. La 5G semble accélérée jusqu’en 2020 au lieu de 2021, mais cela aurait été une partie impressionnante des iPhones 2019-2020.

Mac

2019 a été une année de transition majeure pour le Mac, mais il reste encore beaucoup à faire.

Le MacBook Pro 16 pouces et le nouveau Mac Pro sont d’excellents ajouts pour les professionnels. Le MacBook Pro 13 pouces est plus facile à comprendre avec la Touch Bar sur chaque modèle, et Apple n’a pas laissé le MacBook 12 pouces s’attarder une autre année. Le Mac mini est dans un endroit sain et l’iMac continue de mûrir.

Deux grandes questions pour 2020. Combien de temps faudra-t-il pour que le nouveau Magic Keyboard remplace les claviers Butterfly restants sur MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces? Et l’iMac Pro sera-t-il mis à jour ou remplacé par un iMac haut de gamme?

Pour la plupart des consommateurs, la question du clavier est le facteur le plus important pour les performances du Mac.

Quant à Catalina, la nouvelle prise en charge de 32 bits par macOS peut être choquante, mais Apple a signalé cette décision bien à l’avance. Ce n’est pas iOS 13.0!

