Bungie est en train de retravailler les épées de Destiny 2 entièrement dans la saison 10 pour les faire ressortir davantage

Bungie commence à taquiner certains des grands changements de gameplay en magasin pour la prochaine saison de Destiny 2, qui devrait démarrer dans quelques semaines. Les épées sont le premier élément de la liste, et Bungie retravaille complètement le rôle qu’elles joueront au combat.

Auparavant, les épées occupaient le même espace que les fusils de chasse, pénétrant dans les quartiers rapprochés, le rôle de dégâts élevés les rendant presque interchangeables. Bungie veut faire bouger les choses, principalement en donnant aux joueurs plus de flexibilité en ce qui concerne la façon dont les épées consomment les munitions et comment cela se rattache au nouveau compteur d’énergie de l’épée.

L’énergie de l’épée remplacera votre compteur de mêlée lorsque vous avez une épée raillée, se rechargeant lentement au fil du temps de la même manière. Bien que vous consommiez toujours des munitions lors de l’attaque, cette énergie sera utilisée lors du lancement d’une attaque lourde. Plus vous avez d’énergie, plus l’attaque est forte, ajoutant plus de nuance aux stratégies précédentes qui reposaient simplement sur une attaque de fermeture et de purée aussi rapide que possible.

L’énergie sera également consommée lors de la garde. Bien que vous ayez toujours besoin d’au moins une munition pour démarrer une garde, chaque position et chaque type de résistance aux dégâts épuiseront désormais votre énergie de différentes manières sans consommer de munitions. Les changements ont été influencés par la façon dont Stronghold, un exotique Titan de Season of the Drifter, a influencé le mécanicien de garde autrement inutilisé. Bungie a maintenant appliqué son influence à tous les niveaux, mais promet que Stronghold sera adapté en conséquence afin qu’il se sente toujours unique.

Les attaques légères ne consomment pas d’énergie du tout, mais ont été retravaillées pour permettre aux combos standard à trois coups de boucler indéfiniment maintenant aussi. Bungie espère que cela laissera les joueurs moins ouverts à la fin des combos, tout en ajoutant d’autres changements pour donner à toutes les épées une sensation de “hack and slash”.

Une ventilation détaillée de toutes les modifications apportées aux épées peut être lue dans la mise à jour hebdomadaire de Bungie Destiny 2, qui comprend des détails sur Crimson Days, un aperçu de la note de mise à jour pour la saison 10, et plus encore. De plus, Xur est arrivé pour sa visite habituelle du week-end.

