Byte, l’application du créateur de Vine qui fait revivre de courtes vidéos

Vine est l’exemple de l’étrange monde des affaires, sur et en dehors d’Internet. Une application lancée en 2012 avec un grand succès et acceptée par les internautes, qui ont mis en ligne de courtes vidéos, les ont partagées et ont même généré un écosystème de vignerons professionnels Dans le style des youtubers actuels.

Mais après l’achat par TwitterFin 2016, Vine a fermé ses portes et les vignerons professionnels ont dû migrer vers YouTube et Instagram. Une fermeture inexplicable, car les fonctions vidéo de Twitter étaient dans les couches et la concurrence comme Instagram Je n’étais pas encore à la hauteur.

Fait intéressant, deux ans plus tard, Dom hoffman, l’un des trois fondateurs de Vine, a annoncé qu’il allait ressusciter Vine avec un nouveau service ou application qui s’appellerait Byte. Et bien qu’il soit initialement lancé au printemps 2019, le lancement final a eu lieu récemment, en particulier le 24 janvier 2020.

Vous n’avez besoin que de six secondes

Le créateur de Vine Dom Hoffman a déjà tenté sa chance avec Peach, un réseau social de type Slack qui n’a pas eu le succès escompté. Mais après avoir appris des erreurs, il revient par la grande porte, récupérant l’idée qui lui a donné son plus grand succès, Vine.

Octet récupérer tout ce qui a rendu Vine génial. Pour commencer, vous ne pouvez l’utiliser que depuis votre smartphone (via iOS ou Android). L’application peut être téléchargée gratuitement sur son site officiel ou dans ses magasins respectifs.

Une fois dans l’octet, vous pouvez enregistrer et télécharger Vidéos en boucle de 6 secondes de durée, exactement comme cela s’est produit dans Vine. Et à part de petites différences esthétiques, tout dans Byte rappelle Vine. Vous pouvez rechercher des vidéos par thème ou via le moteur de recherche, commenter les vidéos, les partager, suivre d’autres utilisateurs, etc.

Le même succès que Vine?

Si Vine a réussi en 2016, Byte fera-t-il de même? Tout indique oui. La compétition audiovisuelle s’est développée et à l’heure actuelle, vous pouvez non seulement publier de Instagram, Facebook ou YouTube. Whatsapp est entré dans la voiture, Snapchat est toujours là et il existe des alternatives spécialisées telles que Twitch ou quoi dire Tik Tok.

Si vous regardez l’App Store, aux États-Unis Octet Il occupe la septième place parmi les applications gratuites les plus téléchargées. Je me souviens qu’il a été lancé le 24 janvier. En moins d’une semaine, il est devenu en position numéro 3. Et sur Android, sur Google Play aux États-Unis, Byte occupe la 12e place.

Les utilisateurs Vine les plus populaires reviendront-ils? Nous ne pouvons pas voir des noms comme Nash Grier, WeeklyChris ou Brittanny Furlan, mais il est clair que de nouveaux noms vont émerger, tant aux États-Unis qu’au Mexique, en Espagne ou en Argentine. Et les vidéos de six secondes ont triomphé en leur temps et continueront de le faire. Tik Tok en est un excellent exemple. Le poste sera-t-il supprimé?

