Byte partagera tous ses revenus publicitaires

Octet: comment l’argent sera distribué aux créateurs potentiels

L’argent pour la piscine proviendra des publicités, mais Byte a souligné que vous ne verrez pas pre-roll, annonces en deux alimentation ou reciblage. La phase pilote du programme canalisera tous les revenus publicitaires pour les membres du Programme partenaire. Bien que cela changera clairement une fois que l’effort aura commencé sérieusement.

Ne vous attendez pas à commencer à gagner votre vie en tant qu’influenceur Byte tout de suite. Tout cela devrait commencer aux États-Unis dans 60 à 90 jours et se fera initialement sur invitation uniquement. L’entreprise promet «différentes manières» d’aider les créateurs à être payés. Vous pouvez avoir d’autres moyens d’encaisser si et quand vous saisissez le bon moment. Le défi, bien sûr, consiste à construire Byte en premier lieu. Il est encore trop tôt pour savoir si Byte va recréer l’apogée de la vigne et attirera les gens loin de Instagram aime ou TikTok. Cependant, cela peut également aller à l’encontre du sort prématuré de nombreuses autres applications de médias sociaux.