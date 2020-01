Byte promet de résoudre son problème de spam

“Nous sommes conscients des problèmes de spam dans les commentaires et plus largement de certains types de commentaires”, a écrit le fondateur Dom Hofman dans un article publié dans la communauté. «C’est notre priorité absolue et nous travaillons très dur pour y faire face. Il devrait être nettement meilleur qu’il y a 24 heures et devrait continuer de s’améliorer dans un proche avenir. “

Byte: le remède contre le spam et les commentaires inappropriés

Byte essaie de résoudre ce problème à court terme, mais a également promis des changements à moyen terme. C’est-à-dire, introduira la possibilité de apprécier les commentaires et bloquer, filtrer ou limiter les commentaires. Byte a également déclaré que “la modération vidéo augmente et vous devriez voir des améliorations bientôt”.

Il y a une bonne raison pour laquelle les créateurs recourent à commenter le spam pour obtenir des abonnés. Byte a promis de fournir un programme de partenariat dans un proche avenir qui paiera les créateurs pour les vidéos, bien qu’il n’ait pas dit exactement comment. D’autres plateformes comme TikTok et Snapchat ils n’offrent pas de monétisation directe.

Les utilisateurs d’octets veulent donc être prêts avec autant d’abonnés que possible lorsque l’application monétise, donc il y a donc du spam. Réduire le problème pourrait être compliqué – jusqu’à présent, le spam suivant constitue jusqu’à présent la plupart des commentaires sur les vidéos Byte populaires.