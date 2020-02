Ça a l’air cool, mais vous voudrez peut-être économiser votre argent – .

Pour être honnête, je n’ai jamais vraiment compris l’attrait des téléphones pliables. De mon point de vue, la notion de smartphone pliable rappelle étrangement Google Glass dans la mesure où il s’agit d’un produit cool et futuriste sans véritable attrait grand public. En bref, les téléphones pliables semblent apporter des solutions à des problèmes d’utilisation qui n’existent pas.

Malgré cela, Samsung est toujours aussi attaché à cette idée. Après la débâcle du Galaxy Fold, Samsung est retourné à la planche à dessin et a proposé un nouveau téléphone pliable qu’il appelle le Galaxy Z Flip, un appareil qui semble beaucoup plus intrigant et utile que le Galaxy Fold. Pour commencer, le Z Flip s’ouvre verticalement plutôt qu’horizontalement, ce qui se prête à une expérience utilisateur plus naturelle.

À la lumière de tout cela, certaines des premières critiques de Galaxy Z Flip sont sorties et, il suffit de dire, vous pourriez être bien avisé de dépenser votre argent ailleurs. Bien que le Galaxy Z Flip semble être le meilleur téléphone pliable que nous ayons vu sur le marché, cela ne veut pas dire grand-chose.

Selon un examen approfondi du Galaxy Z Flip sur The Verge, l’écran du Galaxy Z Flip est impressionnant mais un peu trop sujet à l’usure. De plus, le pli du téléphone est visible.

Notamment, l’examen a révélé que l’appareil est quelque peu difficile à ouvrir d’une seule main, ce qui est clairement un recul en termes de convivialité:

Cette rigidité de la charnière ajoute au sentiment général de confiance et de durabilité, mais il est également difficile de déployer le téléphone d’une seule main. Je peux le faire, mais cela prend un peu plus de force que je ne me sens à l’aise, comme s’il pouvait voler hors de ma main.

La plupart du temps, il est juste un peu plus confortable d’ouvrir le Z Flip à deux mains. C’est doublement vrai, car si vous placez votre pouce pour démarrer l’action de retournement, vous risquez d’endommager le plastique de l’écran situé en dessous avec votre miniature. Le claquer d’une main, cependant, est profondément satisfaisant.

Tout compte fait, le Galaxy Z Flip semble être un appareil défini par ses compromis. L’écran est sujet à l’usure et l’appareil photo est décevant étant donné que l’appareil coûte 1380 $. Dans le même temps, si vous êtes prêt à dépenser ce type d’argent pour ce type d’appareil, il y a de fortes chances que vous soyez plus intrigué par la nouveauté d’un smartphone pliable que par des spécifications extrêmement dures.

Si quoi que ce soit, le plus grand éloge que vous verrez à propos du Galaxy Z Flip est qu’il ne s’agit que d’un téléphone normal. C’est bien beau, mais encore une fois, qui veut dépenser 1380 $ pour un téléphone normal?

La critique de Gizmodo se lit en partie:

Honnêtement, le plus grand compliment que je puisse donner au Z Flip est qu’il ressemble beaucoup à un smartphone traditionnel, mais avec la possibilité de plier l’écran en deux et de terminer les appels en claquant le téléphone, ce qui est vraiment très satisfaisant. Maintenant, j’admets que la partie concernant le fonctionnement d’un téléphone normal peut ne pas sembler beaucoup, en particulier pour quelque chose qui coûte 1400 $, mais c’est vraiment une énorme amélioration, assez pour moi de dire que le Z Flip ressemble à un deuxième génération plus raffiné adoptez la technologie pliable.

Si Samsung peut éventuellement faire baisser le prix, il semble que le Galaxy Z Flip puisse être un appareil intrigant à un moment donné. Mais dans l’état actuel des choses, c’est beaucoup trop cher pour justifier l’achat.

Comme le note Engadget dans leur examen:

Si vous ne pouvez pas vous aider et avez besoin d’un pliable dans votre vie, c’est le meilleur que vous trouverez. N’oubliez pas que l’achat d’un pliable en ce moment est un pari – ils ont plus de points de défaillance potentiels.

À la lumière de tout cela, il semble évident que si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone, vous feriez mieux de prendre un iPhone ou l’un des nouveaux modèles Galaxy S20 de Samsung.

La vidéo de lancement du Samsung Galaxy Z Flip peut être vue ci-dessous:

