ça commence à 4 euros

Le monde de iliad il est désormais parfaitement organisé pour résister à toute tentative d’attaque de la concurrence. L’entreprise est arrivée en Italie dans les meilleures conditions, puis achever son projet en un rien de temps. Cependant, l’objectif est de passer à l’étape suivante, c’est-à-dire attaquer les lieux qui divisent le manager par le haut.

En fait, en ce moment, Iliad occupe la quatrième position avec plus de 5 millions d’utilisateurs, mais nous devons également nous défendre. Le fournisseur français a en effet pu voler de nombreux utilisateurs à des managers rivaux, qui veulent désormais se venger. Vodafone et TIM ils auraient lancé leurs campagnes promotionnelles spécifiquement pour les utilisateurs qui sont maintenant sur Iliad. C’est précisément pour cette raison que le nouveau fournisseur a choisi de se lancer sur le marché, en plus de sa promo de 50 gig, également deux autres solutions à l’ancienne.

Iliad, voici deux autres solutions très intéressantes sur le site officiel auxquelles vous pouvez toujours vous abonner

À la télévision, vous pouvez admirer la promotion de 50 gig, qui propose également minutes et SMS sans limites pour seul 7,99 € par mois pour toujours. Cependant, deux autres offres sont également disponibles sur le site officiel, qui sont arrivées chronologiquement avant le Giga 50.

Nous parlons de la Voix seulement et de Giga 40, deux solutions qui incluent des minutes illimitées et des SMS vers tous les opérateurs italiens et dans l’Union européenne. Cependant, la deuxième offre comprend également 40 gig, et en fait cela coûte plus cher que le premier. Les prix sont en effet de 4,99 et 6,99 € par mois pour toujours.