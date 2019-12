"Ça va être un gâchis" – .

Les campagnes de désinformation devraient être tout aussi généralisées en 2020 qu'elles l'étaient lors de l'élection présidentielle de 2016, et potentiellement plus insidieuses en raison de la visibilité médiatique qui les concerne. C'est selon des organisations de vérification des faits comme Snopes, basée à Seattle.

Ils disent qu'il est plus important que jamais d'avoir des vérificateurs de faits fiables, mais il est également plus difficile que jamais de diriger une entreprise de vérification des faits.

C’est pourquoi Snopes a lancé ce mois-ci un programme d’adhésion et une plateforme de financement participatif. Les partisans de Snopes peuvent désormais devenir membres en faisant un don de 30 $ par an pour aider l'organisation à rester à flot et à grandir.

Snopes avait une fois espéré évoluer avec le soutien financier de Facebook, mais le partenariat entre les deux s'est flétri. Le PDG et fondateur de Snopes, David Mikkelson, a déclaré que Facebook ne répondait pas aux préoccupations de l'organisation de vérification des faits et a permis au partenariat de s'éteindre plus tôt cette année avec peu de communication.

"Ce n'était pas vraiment un partenariat dans le vrai sens du terme et cela a causé, pour nous, plus de problèmes et de responsabilités potentielles qu'il n'en valait la peine pour nous de participer", a-t-il déclaré.

Mais Mikkelson a déclaré qu'il y avait certains avantages à couper les liens avec Facebook.

"Vous ne pouvez pas vraiment travailler en coopération avec une entité sur laquelle vous devriez également enquêter", a déclaré Mikkelson. "Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon dans la sphère journalistique."

Les conséquences de l'indépendance de Snopes sont devenues évidentes ce mois-ci lorsque l'organisation a découvert une campagne de The Beautiful Life, alias The BL, pour promouvoir le matériel pro-Trump sur Facebook et amplifier sa portée grâce à de faux comptes.

Snopes a commencé à faire des reportages sur The BL en octobre et a informé Facebook de ses activités. Mais Mikkelson a déclaré que le géant des médias sociaux ne répondait pas du tout.

En décembre, Facebook a interdit 610 comptes, 89 pages Facebook, 156 groupes et 72 comptes Instagram, principalement associés à The BL. Facebook a déclaré qu'une enquête interne avait conduit à l'expulsion du réseau BL:

Bien que les personnes derrière ce réseau aient tenté de cacher leurs identités et leur coordination, notre enquête a lié cette activité à Epoch Media Group, une organisation de médias basée aux États-Unis, et à des individus au Vietnam travaillant en son nom. Le réseau axé sur BL a violé à plusieurs reprises un certain nombre de nos politiques, y compris nos politiques contre les comportements coordonnés non authentiques, le spam et les fausses déclarations, pour n'en nommer que quelques-uns. Le BL est désormais banni de Facebook.

Facebook n'a pas mentionné Snopes dans son annonce. Invité à commenter le rôle joué par l'enquête de Snopes sur The BL, Facebook a dirigé . vers un tweet du responsable de la politique de sécurité de l'entreprise, Nathaniel Gleicher.

Je sais qu'il y a eu des questions sur la façon dont cette enquête a commencé. Nous avons commencé à enquêter sur TheBL fin juillet sur la base de notre propre analyse interne. Leur comportement trompeur s'est accéléré en août. Nos systèmes automatisés supprimaient déjà en permanence les actifs violés, – Nathaniel Gleicher (@ngleicher) 20 décembre 2019

Le drame BL n'est qu'une des nombreuses tentatives de diffusion de la désinformation avant les élections de 2020, selon Mikkelson et Alex Kasprak, le journaliste derrière l'enquête de Snopes. . a discuté avec eux deux de la façon dont Snopes se prépare pour les élections de 2020 et de l'état des nouvelles et des informations. Continuez à lire pour notre Q & A édité avec eux.

.: Quelle a été la plus grande surprise pour Snopes au cours de la dernière année?

Mikkelson: C'est un peu difficile parce que nous faisons cela depuis si longtemps. C'est un peu difficile d'être surpris par quoi que ce soit. Peut-être juste l'omniprésence de celui-ci. Je dirais que l'une des plus grandes surprises, et elle est liée à l'histoire d'aujourd'hui, est de savoir comment malgré la publicité et les efforts consacrés à la lutte contre la désinformation, en particulier l'influence étrangère et la désinformation dirigée par l'étranger visant à perturber notre sphère d'information et notre processus politique, juste à quel point il reste répandu et à quel point il peut être frustrant d’obtenir que les plateformes qui le facilitent fassent quoi que ce soit.

GW: Comment caractériseriez-vous l'état des nouvelles et des informations aujourd'hui?

Mikkelson: À certains égards, c'est périlleux… il devient de plus en plus intenable pour les éditeurs numériques de dépendre de la publicité pour la totalité ou la majeure partie de leurs revenus. Trop d'éditeurs en compétition pour le même gâteau, qui est également consommé par autant d'arnaqueurs et de mauvais acteurs qui siphonnent les dollars publicitaires des médias légitimes. L'industrie de la publicité est également de plus en plus consolidée entre les mains de quelques géants de la technologie, comme Google et Facebook.

Nous, et tout le monde, devons envisager quelque chose comme notre modèle d'adhésion qui vient d'être lancé et essayer de collecter des fonds grâce aux adhésions et aux abonnements et au marchandisage. Il est également devenu très évident de dépendre de grandes plateformes de médias sociaux pour la distribution. Il y a trop d'éditeurs qui ont déjà été mordus par cela en utilisant complètement Facebook ou Instagram pour diffuser leur matériel à un public, pour constater que la plate-forme change leurs politiques ou leurs algorithmes, et soudainement leur le trafic tombe à 5% de ce qu'il était. C'est un défi difficile pour nous tous qui faisons ce travail juste pour survivre sur le plan économique, et encore moins pour grandir et prospérer comme nous devons vraiment le faire pour relever tous les défis dans le domaine actuel de l'information, et la désinformation et la désinformation rampantes.

GW: Qu'est-il arrivé au partenariat de Snopes avec Facebook?

Mikkelson: La réponse courte est essentiellement que nous avons soulevé à plusieurs reprises un certain nombre de problèmes avec eux au sujet du partenariat et des conditions de travail avec eux, et ils nous ont fait exploser. Ce n'est donc pas que nous leur avons jamais dit: «nous ne travaillerons plus avec vous». Nous venons de soulever certaines questions que nous voulions régler. Ils ont dit qu'ils nous recontacteraient et nous n'avons plus jamais eu de nouvelles d'eux.

Dans un sens plus spécifique, il nous est apparu clairement que limiter ou éliminer la prolifération de la désinformation sur Facebook n'était pas la priorité du partenariat de vérification des faits de Facebook. Ce n'était pas vraiment un partenariat dans le vrai sens du terme et cela a causé, pour nous, plus de problèmes et de responsabilités potentielles que cela ne valait pour nous de participer.

Kasprak: En partie, nous avions l'impression qu'ils ne prenaient pas cela au sérieux. En tant qu'écrivains, nous le considérions davantage comme un effort de relations publiques. Cela ne semblait pas être un effort sérieux et… du point de vue des conflits d'intérêts, le problème d'être payé par une entité sur laquelle nous voulions enquêter et qui voulait montrer où ils échouaient en termes de désinformation. . Bien que ce soit un coup financier, cela nous a permis plus de liberté journalistique pour poursuivre des histoires contre Facebook essentiellement.

Mikkelson: Vous ne pouvez pas vraiment travailler en coopération avec une entité sur laquelle vous devriez également enquêter. Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon dans la sphère journalistique. Pour utiliser un exemple, Facebook est une société de plusieurs milliards de dollars et ils nous paient essentiellement, ainsi que d'autres, une bouchée de pain relative pour ne faire que 30 vérifications de faits par mois. Si vous nous laissiez faire des centaines de vérifications de faits pour vous et nous payiez 10 fois plus, ce serait un gagnant-gagnant tout autour. Facebook peut obtenir beaucoup plus de désinformation de votre réseau, vous aidez à financer la croissance de la vérification des faits et du journalisme, et ils n'étaient tout simplement pas intéressés par cela. Cela remet vraiment en question leurs motivations à gérer le soi-disant partenariat.

GW: Facebook a interdit un faux compte de nouvelles, The BL, suite à votre reportage. Que faisait The BL et comment l'avez-vous découvert?

Kasprak: Le BL est synonyme de «Beauty of Life» et il est apparemment juste un média régulier qui a une stratégie éditoriale pro-Trump. Mais dès le départ, nous avons trouvé beaucoup de choses suspectes. Il y avait beaucoup d'employés chevauchants ou d'anciens employés de The Epoch Times qui travaillaient chez The BL. Le serveur que nous avons identifié comme fonctionnant sur le réseau BL était enregistré auprès d'une société appelée Epoch Times Vietnam. Cela a piqué notre curiosité.

En creusant davantage, en examinant les différentes pages qui partageaient le contenu, il est devenu clair que c'était juste cette armée massive de faux profils créant des groupes trompeurs qui étaient utilisés essentiellement pour donner l'impression que leur contenu était populaire. Le contenu lui-même était également largement indiscernable des publicités de la campagne Trump. Notre premier rapport a allégué ce lien entre le groupe plus large d'Epoch Times… nous avons découvert ces liens, puis nous avons découvert tous ces profils. Essentiellement depuis octobre, nous avons pour mission de faire en sorte que Facebook reconnaisse que cela se produit même. Nous leur avons envoyé des tonnes de courriels… nous avons demandé si cela était un comportement non authentique coordonné et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce sujet. Nous n’avons reçu qu’une seule réponse et c’était: «nous examinons la question». C’était le cas jusqu’à aujourd’hui, quand ils ont interdit tout le réseau. Ils ont en fait publié un communiqué de presse sous embargo à ce sujet et ils ne l'ont pas donné à Snopes. Ils l'ont donné à d'autres journalistes.

Mikkelson: Ce n'est pas seulement qu'ils ont raconté l'histoire à d'autres médias, mais ils n'ont fait aucune mention de nous.

Ça va être un gâchis. L'ampleur du problème est tellement plus grande que Facebook ne veut le reconnaître ou agir.

GW: Pourquoi pensez-vous que c'est?

Kasprak: Si je peux être honnête, je pense qu'ils sont réticents à accorder du crédit à une entreprise qui les a quittés et les a publiquement dédaignés du programme de vérification des faits.

GW: Il semble que tout cela pose un problème plus large du rôle de Facebook dans la diffusion d'informations et de nouvelles. Que pensez-vous que cela nous apprenne sur le moment où nous sommes maintenant et l'année à venir?

Kasprak: Ça va être un gâchis. L'ampleur du problème est tellement plus grande que Facebook ne veut le reconnaître ou agir. Ils ont dit avoir trouvé le réseau BL en juillet. Il leur a fallu autant de temps pour confirmer ce que nous avions compris en probablement 24 heures. C'est troublant, je pense.

GW: Est-ce juste Facebook?

Kasprak: Non, mais en termes de contrôle que Facebook exerce sur ce que les gens voient dans leurs flux d'actualités et sur les médias publiés, ils constituent probablement la plus grande menace.

Mikkelson: Nous avons constaté une activité similaire sur d'autres plateformes. C'est juste compte tenu de la taille de notre personnel pour le moment, nous ne pouvons couvrir que beaucoup de choses à la fois. Surtout quelque chose qui nécessite beaucoup d'investigations. Nous devons rechercher ce qui est le plus important et le plus important et avoir le plus grand effet.

GW: Comment Snopes se prépare-t-il pour les élections de 2020?

Mikkelson: Nous avons lancé notre plateforme d'adhésion en début de semaine. C’est un effort sur plusieurs fronts. L'un des aspects consiste à augmenter les revenus dont nous avons besoin pour continuer à fonctionner et au-delà, à croître, à améliorer et à étendre nos capacités. Vous avez vu ce que quelqu'un comme Alex peut faire en travaillant avec une ou deux autres personnes. Imaginez si nous pouvions faire encore plus si nous avions les ressources et le personnel pour le faire à plus grande échelle.

Nous nous attendons certainement à ce que 2020 soit une rediffusion encore pire de 2016, avec les tentatives d'influencer les événements entourant les élections qui seront, très probablement, plus furtives et plus cachées et plus obscures, car tout le monde est aux manigances évidentes qui se passaient la dernière fois. Nous devons vraiment être montés en puissance et préparés à faire encore plus de vérifications des faits à mesure que les choses surgissent et enquêtent de manière proactive sur eux et les arrêtent avant qu'ils ne prennent pied. Avec The BL, nous ne les avons pas empêchés de prendre pied, mais je pense que nous avons fait du bon travail pour les empêcher de gagner encore plus de terrain et de les faire dérailler avant que les élections ne se multiplient vraiment.

Il existe de nombreuses façons fallacieuses de pousser des arguments et je pense que Facebook et à peu près tout le monde n'est pas préparé et incapable de gérer l'ampleur de ce problème.

GW: Qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour entrer dans l'année électorale?

Kasprak: C'est simple. Je pense que l'impossibilité de suivre les technologies utilisées pour propager ces informations ou, dans une certaine mesure, même de freiner des choses comme la soi-disant satire qui est parfois utilisée comme déguisement pour diffuser de fausses nouvelles et prétendre que c'est une blague plus tard. Il existe de nombreuses façons fallacieuses de pousser des arguments et je pense que Facebook et à peu près tout le monde n'est pas préparé et incapable de gérer l'ampleur de ce problème.

Mikkelson: Ma plus grande préoccupation est probablement la maxime, «les généraux se préparent toujours à combattre la dernière guerre plutôt que la suivante.» Je crains qu'il y ait beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas appris les leçons des dernières élections, et qui sont juste s'attendant à voir et à se préparer exactement à la même chose, et pas vraiment prêt à reconnaître et à contrer les techniques de changement, les moyens beaucoup plus subtils que les influenceurs utiliseront pour éliminer la désinformation et la désinformation au cours de ce cycle.

GW: Quel plat à emporter voulez-vous laisser aux lecteurs?

Kasprak: Je dirais que vérifiez vos sources et si quelque chose vous semble si bon que vous avez juste besoin de le partager, soyez extrêmement prudent quoi que ce soit parce que cela pourrait être quelqu'un qui essaie de vous manipuler.

David: Il est difficile d'en choisir un parmi tant d'autres, mais je suppose que ce serait un conseil assez commun et offert depuis longtemps que tout le monde doit vraiment se tourner vers plus d'une source. Sans parler de vérifier vos sources, mais ne vous contentez pas de vérifier (une) source, même si c'est nous, ou un autre vérificateur des faits, une autre organisation de presse respectée. Personne n'est infaillible. Quelque chose qui est vraiment important pour vous de savoir, et véridique, va apparaître dans plus d'un endroit. Il sort rarement d'un blog obscur ou d'un site Web partisan. Cela peut commencer là, mais ça ne s'arrêtera pas là. Les gens doivent vraiment être plus conscients et se prévaloir de la multiplicité des sources.