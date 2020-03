Cadeau d’essai de 2 mois pour rester à la maison avec goût

Infinity TV donne deux mois de streaming pour échapper à la réalité qui nous entoure. Les inquiétudes, les virus en expansion, les médias et les irresponsabilités générales disparaissent grâce à Infinity TV. Une plateforme sur laquelle vous pouvez perdre la tête en vous laissant emporter par la grande variété de films disponibles en sous-titres et dans la langue d’origine.

Infinity TV: films et séries télévisées disponibles

Parmi les nombreux choix il y a:

Geostorm, Aquaman, Wonder Woman, Allons dans ce pays, Renegades, Vampire Diaries, Gangster Squad, L’aube du lendemain, Dans le sang, Génie, Suicide Squad, Une étoile est née, Trolls, Annabelle 3, Une fête exagérée, Cigognes en mission, It, Mummy, Bay Watch, Mais quelle belle surprise, Madagascar et bien plus encore.

La célèbre plateforme propose un service de streaming adapté à tous les âges (enfants, adolescents et adultes) tel qu’il le met à notre service dessins animés dans toutes les langues et tous les films téléchargeables en 4K ou HD sur tablettes, smartphones et ordinateurs.

Entre mars et avril, ils arriveront à la place Infinity Premiere Joker, joué par Joaquin Phoenix qui a obtenu le Gagnant d’un Oscar 2020 en tant que meilleur acteur principal; et Doctor Sleep, la suite du film de Stanley Kubrick Shining avec Ewan Mcgregor, respectivement du 10 au 16 avril et du 24 au 30 avril. Quant à la série télévisée, la troisième saison de Young Sheldon arrive du 9 mars avec un épisode par semaine, en plus des saisons précédentes.

Les prix de la plateforme Mediaset évidemment ils varient en fonction de l’abonnement: il y a ça mensuel au prix de 7,99 € et que annuel pour 69 €.

Bref … avec Infinity TV on ne s’ennuie pas!