Cadeaux de Noël de dernière minute de Walmart: voici les 10 meilleures offres

Noël est dans moins d'une semaine, et si vous êtes toujours à la recherche d'idées cadeaux, alors vous avez de la chance. La vente Drop Deal quotidienne de Walmart est en cours et comprend des remises sur les articles les plus vendus qui se qualifient pour une livraison gratuite de deux jours.

Pour vous aider à trier toutes les offres, nous avons rassemblé ci-dessous les dix meilleurs cadeaux de dernière minute de Walmart. Les meilleures affaires de Walmart incluent la montre intelligente Fitbit Versa 2 en vente pour 130 $, le pack de jeux Xbox One S All Digital Edition en vente pour 160 $ ​​et le tout nouvel iPad d'Apple en vente pour 329 $. Vous pouvez également trouver des rabais sur les appareils les plus vendus comme le robot aspirateur iRobot Roomba 670 en vente pour 244 $ et la cafetière Keurig K-Compact à une portion en vente pour 59 $.

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, tous les cadeaux de dernière minute de Walmart sont éligibles pour une livraison gratuite de deux jours. Le dimanche est le dernier jour pour la livraison gratuite afin que vos articles arrivent jusqu'à la veille de Noël, vous devriez donc profiter de ces offres maintenant avant qu'il ne soit trop tard.

Les 10 meilleurs cadeaux de Noël de dernière minute de Walmart:

Google Home Mini (Chalk) + Frozen 2 Book: $ 49 19 $ chez Walmart

Les fans de Frozen peuvent obtenir le Google Home Mini et le Frozen 2 Book en vente pour 19 $. Lorsque vous lisez le livre à haute voix, le haut-parleur intelligent diffusera des effets sonores et de la musique pertinents pour donner vie à l'histoire.

Voir l'offre

Lecteur multimédia de streaming Roku Express HD: 29,99 $ 24 $ chez Walmart

Walmart a le tout nouveau bâton de streaming Roku Express en vente pour seulement 24 $. L'appareil de diffusion en continu vous permet de diffuser votre contenu préféré en HD, y compris la télévision en direct, les actualités, les sports, les films, les émissions de télévision, etc.

Voir l'offre

Montre intelligente Fitbit Versa 2: 199,95 $ 129 $ chez Walmart

Walmart a la toute nouvelle montre connectée Fitbit Versa 2 en vente pour un prix record de 129 $. La montre intelligente offre une autonomie remarquable de six jours et vous permet de stocker environ 300 chansons sur votre poignet.

Voir l'offre

IPad Apple (7e génération) Wi-Fi 128 Go: 429 $ 329 $ chez Walmart

Le dernier modèle d'Apple iPad bénéficie d'une réduction de 100 $ lors de la vente Black Friday de Walmart. La tablette de 10,2 pouces contient 128 Go de stockage et est disponible en or, argent ou gris.

Apple AirPods (2019) avec étui de chargement: 159 $ US 144 $ chez Walmart

Obtenez le dernier modèle Apple AirPods en vente pour 144 $ chez Walmart. Les écouteurs véritablement sans fil sont livrés avec un étui de charge qui offre 20 heures supplémentaires d'autonomie et jusqu'à trois heures de temps de conversation sur une seule charge.

Voir l'offre

Édition tout numérique Xbox One S | 3x codes de jeu | 249,99 $ 149 $ chez Walmart

Si vous ne voulez pas les tracas d'une collection physique, cette édition numérique est la meilleure offre Xbox One pour vous. Vous recevrez également des codes de jeu pour Minecraft et Sea of ​​Thieves dans ce pack, avec du DLC Fortnite ajouté pour faire bonne mesure.

Voir l'offre

Test ADN 23andMe: 199 $ 129 $ chez Walmart

Une idée cadeau unique, vous pouvez économiser 70 $ sur le test ADN 23andMe. Le kit ADN comprend un service d'ascendance et plus de 85 rapports en ligne basés sur l'ADN sur les prédispositions de santé, le statut de porteur et les traits avec un seul test.

Voir l'offre

Friteuse multifonctionnelle sans huile Farberware 3,2 pintes: 69 $ 42 $ chez Walmart

Un cadeau de vacances parfait pour tous ceux sur votre liste, vous pouvez obtenir la friteuse Farberware la plus vendue en vente pour 42 $. C'est une baisse de prix de 28 $ pour la friteuse de 3,2 pintes qui vous permet de cuisiner vos aliments frits préférés avec moins d'huile.

Voir l'offre

Cafetière une portion Keurig K-Compact: 67 $ 59 $ chez Walmart

Une excellente idée de cadeau de Noël pour les amateurs de café, le Keurig K-compact est en vente pour 59 $. La cafetière individuelle peut préparer une tasse de café en moins d'une minute et est disponible en cinq couleurs différentes.

Voir l'offre

Aspirateur robot iRobot Roomba 670: 329,99 $ 244 $ chez Walmart

Toujours un best-seller pendant le Black Friday, Walmart a le iRobot Roomba 670 en vente pour 244 $. C'est une remise de 86 $ et le meilleur prix que nous ayons trouvé pour le robot aspirateur compatible Alexa.

Voir l'offre

Achetez plus d'offres de dernière minute avec notre résumé des meilleures ventes de Noël de 2019.